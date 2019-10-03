Ню дает! Полностью обнаженная Джоли украсила обложку французского журнала

Звезда «Малефисенты» украсила обложку октябрьского выпуска Madame Figaro. Ну и что, скажете вы? В том-то и дело, что на этот раз Анджелина Джоли предстала без одежды.

Анджелина Джоли

44-летняя Анджелина Джоли продолжает оставаться одной из самых красивых актрис Голливуда. Несмотря на многочисленные нападки прессы и критику пользователей Сети (одних не устраивает чрезмерная худоба актрисы, другие винят ее в неправильном воспитании детей, а третьи считают ее сложным человеком с тяжелым характером), звезда не теряет оптимизма. И женственность, вообще-то, тоже!

Джоли потребовалось время, чтобы прийти в себя после развода с Питтом, но теперь она раз за разом доказывает, что находится в отличной форме, причем не только психологической.

5 августа Анджелина поразила всех чувственным видео, в котором снялась полуобнаженной, а уже в конце месяца звезда продемонстрировала осиную талию и крутые бедра в маленьком черном платье.

Анджелина Джоли на премьере фильма «Малефисента: владычица тьмы»

С наступлением осени разговоры о «новом рождении» актрисы не смолкли, а, напротив, лишь усилились. 30 сентября состоялась мировая премьера фильма «Малефисента: владычица тьмы», и Анджелина успела пленить поклонников соблазнительной фигурой в платье со скорпионом.

Похоже, звезда решила не останавливаться на достигнутом. Она снялась для обложки октябрьского выпуска журнала Madame Figaro полностью обнаженной.

Обложка октябрьского выпуска Madame Figaro

На фотографии Анджелина предстала в мраморной ванне, наполненной молочно-голубой водой. Несмотря на то, что на актрисе не было никакой одежды, пользователи Сети обратили внимание вовсе не на наготу Джоли. Их буквально приковал магнетический взгляд актрисы, который буквально гипнотизировал.

1 2 3 ... 9 Анджелина Джоли по праву считается одной из самых красивых актрис Голливуда

«Богиня», «Эти глаза!», «Настоящая королева», — прокомментировали снимок поклонники Анджелины Джоли.