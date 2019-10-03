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Ню дает! Полностью обнаженная Джоли украсила обложку французского журнала

Звезда «Малефисенты» украсила обложку октябрьского выпуска Madame Figaro. Ну и что, скажете вы? В том-то и дело, что на этот раз Анджелина Джоли предстала без одежды.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

44-летняя Анджелина Джоли продолжает оставаться одной из самых красивых актрис Голливуда. Несмотря на многочисленные нападки прессы и критику пользователей Сети (одних не устраивает чрезмерная худоба актрисы, другие винят ее в неправильном воспитании детей, а третьи считают ее сложным человеком с тяжелым характером), звезда не теряет оптимизма. И женственность, вообще-то, тоже!

Джоли потребовалось время, чтобы прийти в себя после развода с Питтом, но теперь она раз за разом доказывает, что находится в отличной форме, причем не только психологической.

5 августа Анджелина поразила всех чувственным видео, в котором снялась полуобнаженной, а уже в конце месяца звезда продемонстрировала осиную талию и крутые бедра в маленьком черном платье. 

Анджелина Джоли на премьере фильма «Малефисента: владычица тьмы»
Анджелина Джоли на премьере фильма «Малефисента: владычица тьмы»

С наступлением осени разговоры о «новом рождении» актрисы не смолкли, а, напротив, лишь усилились. 30 сентября состоялась мировая премьера фильма «Малефисента: владычица тьмы», и Анджелина успела пленить поклонников соблазнительной фигурой в платье со скорпионом

Похоже, звезда решила не останавливаться на достигнутом. Она снялась для обложки октябрьского выпуска журнала Madame Figaro полностью обнаженной.
Обложка октябрьского выпуска Madame Figaro
Обложка октябрьского выпуска Madame Figaro

На фотографии Анджелина предстала в мраморной ванне, наполненной молочно-голубой водой. Несмотря на то, что на актрисе не было никакой одежды, пользователи Сети обратили внимание вовсе не на наготу Джоли. Их буквально приковал магнетический взгляд актрисы, который буквально гипнотизировал.

  • Анджелина Джоли
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    Анджелина Джоли по праву считается одной из самых красивых актрис Голливуда
    Смотреть галерею

«Богиня», «Эти глаза!», «Настоящая королева», — прокомментировали снимок поклонники Анджелины Джоли. 

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03 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Анджелина Джоли

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Джоли женщина красивая, вот только худоба ее не красит. Она, кстати, на маму похожа. Мать ее была красивой. А отец не очень.

  • "Полностью обнаженная" для такой картинки - это слишком сильно сказано...

  • Гость

    Джоли женщина красивая, вот только худоба ее не красит. Она, кстати, на маму похожа. Мать ее была красивой. А отец не очень.

    Да, она в мать пошла. Но несмотря на экстремальную худобу, она остается очень яркой и эффектной. А на конкретном снимке Джоли просто хороша!

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