Ню дает! Полностью обнаженная Джоли украсила обложку французского журнала

44-летняя Анджелина Джоли продолжает оставаться одной из самых красивых актрис Голливуда. Несмотря на многочисленные нападки прессы и критику пользователей Сети (одних не устраивает чрезмерная худоба актрисы, другие винят ее в неправильном воспитании детей, а третьи считают ее сложным человеком с тяжелым характером), звезда не теряет оптимизма. И женственность, вообще-то, тоже!
5 августа Анджелина поразила всех чувственным видео, в котором снялась полуобнаженной, а уже в конце месяца звезда продемонстрировала осиную талию и крутые бедра в маленьком черном платье.
С наступлением осени разговоры о «новом рождении» актрисы не смолкли, а, напротив, лишь усилились. 30 сентября состоялась мировая премьера фильма «Малефисента: владычица тьмы», и Анджелина успела пленить поклонников соблазнительной фигурой в платье со скорпионом.
На фотографии Анджелина предстала в мраморной ванне, наполненной молочно-голубой водой. Несмотря на то, что на актрисе не было никакой одежды, пользователи Сети обратили внимание вовсе не на наготу Джоли. Их буквально приковал магнетический взгляд актрисы, который буквально гипнотизировал.
«Богиня», «Эти глаза!», «Настоящая королева», — прокомментировали снимок поклонники Анджелины Джоли.