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Американская фанатка Кейт Миддлтон потратила целое состояние на то, чтобы повторить каждый из луков герцогини

У Кейт Миддлтон появилась суперфанатка из Америки, которая буквально одержима ее стилем. 31-летняя Маллори Боулинг не спит ночами, поджидая, когда в интернет-магазинах появятся вещи из гардероба герцогини, чтобы успеть купить их первой.
Кейт Миддлтон, Маллори Боулинг

Маллори Боулинг создала страницу в Инстаграме, где называет себя «репликейт»: американка по уши влюблена в Кейт Миддлтон, постоянно копирует ее стильные выходы и делится своими успехами в соцсетях.

Кейт Миддлтон, Маллори Боулинг

Как только появляются фотографии нового образа Кейт, Маллори тут же начинает караулить наряды на Ebay, боясь, что их раскупят. 

Кейт Миддлтон, Маллори Боулинг

Американка начала копировать Кейт Миддлтон в 2011 году. Она даже вышла замуж в тиаре как у Кейт и заказала точную копию торта со свадьбы Кембриджей! Фанатка признается, что уже потратила целое состояние в погоне за воссозданием образов Миддлтон.

Кейт Миддлтон, Маллори Боулинг

Маллори отмечает, что когда одевается в стиле Кейт, то сразу ощущает себя более уверенной и даже чувствует особую связь с герцогиней. Фанатка считает свое хобби лучшим способом поднять настроение после тяжелого дня. 

Кейт Миддлтон, Маллори Боулинг

Маллори Боулинг замужем. Она признается, что супруг подшучивает над ней, когда она ночами обновляет интернет-сайты, чтобы приобрести заветный предмет гардероба. На все насмешки американка заявляеь: «Любишь меня — люби и Кейт!».

По словам Боулинг, большую часть одежды Миддлтон можно найти онлайн по приемлемым ценам. Также она отметила, что существует огромное сообщество людей, копирующих стиль герцогини, и они помогают друг другу находить вещи с «королевского плеча».

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03 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото lady.m.replikates/Instagram
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Кейт Миддлтон

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем про неё знать?

  • А мне одной кажется, что во всех нарядах фанатка выглядит круче самой Кейт?

  • Гость

    А мне одной кажется, что во всех нарядах фанатка выглядит круче самой Кейт?

    Да, тоже заметила :)

  • Ну и зачем ей это? Обычные скучные платья. Еще и копировать их.

  • да не такая она уж и фанатка. так развлекается. видно что пояс другой например или платье в горошек у кейт белые пуговицы. Была бы фанаткой перешила бы тоже белые это несложно.

  • Не люблю Кейт, но мне наоборот кажется, что она на всех фотках в шмотках выглядит породистее что ли, изящнее, более лощеной и утонченной... фанатка смлтрится попроще. Видимо, сказывается эффект больших денег с рождения у Кейт и пожизненной ухоженности. А может, это связано просто с более высоким ростом Кейт, чем у фанатки...

  • Ей лечиться надо, больной человек

  • На Кейт все наряды лучше смотрятся

  • жалко человека, живет не своей жизнью

  • Гость

    Ну и зачем ей это? Обычные скучные платья. Еще и копировать их.

    Согласна. На Кейт они смотрятся более-менее именно на контрасте: это все-таки грецогиня, но она ходит в простых, немного старомодных, скромных с виду платьюшках. А когда обычная девушка их же надевает - сразу какая-то серость в квадрате получается.

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