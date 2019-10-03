Американская фанатка Кейт Миддлтон потратила целое состояние на то, чтобы повторить каждый из луков герцогини

У Кейт Миддлтон появилась суперфанатка из Америки, которая буквально одержима ее стилем. 31-летняя Маллори Боулинг не спит ночами, поджидая, когда в интернет-магазинах появятся вещи из гардероба герцогини, чтобы успеть купить их первой.

Маллори Боулинг создала страницу в Инстаграме, где называет себя «репликейт»: американка по уши влюблена в Кейт Миддлтон, постоянно копирует ее стильные выходы и делится своими успехами в соцсетях.

Как только появляются фотографии нового образа Кейт, Маллори тут же начинает караулить наряды на Ebay, боясь, что их раскупят.

Американка начала копировать Кейт Миддлтон в 2011 году. Она даже вышла замуж в тиаре как у Кейт и заказала точную копию торта со свадьбы Кембриджей! Фанатка признается, что уже потратила целое состояние в погоне за воссозданием образов Миддлтон.

Маллори отмечает, что когда одевается в стиле Кейт, то сразу ощущает себя более уверенной и даже чувствует особую связь с герцогиней. Фанатка считает свое хобби лучшим способом поднять настроение после тяжелого дня.

Маллори Боулинг замужем. Она признается, что супруг подшучивает над ней, когда она ночами обновляет интернет-сайты, чтобы приобрести заветный предмет гардероба. На все насмешки американка заявляеь: «Любишь меня — люби и Кейт!».

По словам Боулинг, большую часть одежды Миддлтон можно найти онлайн по приемлемым ценам. Также она отметила, что существует огромное сообщество людей, копирующих стиль герцогини, и они помогают друг другу находить вещи с «королевского плеча».

