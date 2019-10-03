Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Бывшие любовники Кайли Дженнер и Тайга были замечены выходящими из отеля в три часа ночи

Не прошло и пары дней с новостей о расставании Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, как 22-летняя миллиардерша вновь попала на страницы таблоидов. По слухам, знаменитая брюнетка нашла утешение в объятиях экс-бойфренда!
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер недолго оставалась безутешной после разрыва с Трэвисом Скоттом. После того, как она погуляла на свадьбе Джастина и Хейли Биберов, ухитрившись затмить невесту откровенным нарядом, самая молодая миллиардерша мира пустилась во все тяжкие.

Кайли Дженнер

На днях она прихватила с собой близких приятельниц — Анастасию «Стасси» Караниколау и Келси Калемин и в районе полуночи направилась в ночной клуб Delilah в Голливуде. Танцами и весельем приключения Кайли не ограничились.

Около двух часов ночи девушка решила, что в ее недавно начавшейся холостяцкой жизни не хватает острых ощущений, и вместе с подругами рванула в отель Sunset Marquis. В это время ее экс-бойфренд Тайга работал там же в звукозаписывающей студии.

Конечно же, Кайли по чистой случайности отправилась в ту же самую гостиницу, где находился ее бывший! В это поверили все, включая папарацци, которые дежурили возле отеля до рассвета.

По сообщению издания Daily Mail, Стасси и Келси покинули отель в районе трех часов утра. В это же время уехал и Тайга. Дженнер вышла чуть позже через другой вход.

Представитель Кайли отказался давать какие-либо комментарии по поводу этой пикантной ситуации.

Что это было? Искренний порыв Кайли, встречавшейся с Тайгой два года? Или же искусно срежиссированная постановка для журналистов и поклонников? Скоро выходит новый сезон реалити-шоу об одиозном клане Кардашьян-Дженнер, и такой громкий ход, как расставание Кайли и слухи о возвращении к бывшему возлюбленному, может обеспечить программе неплохие рейтинги. Запаслись попкорном!

Перейти к обсуждению


03 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @kyliejenner/Instagram
Теги

Кайли Дженнер

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.