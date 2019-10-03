Бывшие любовники Кайли Дженнер и Тайга были замечены выходящими из отеля в три часа ночи

Не прошло и пары дней с новостей о расставании Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, как 22-летняя миллиардерша вновь попала на страницы таблоидов. По слухам, знаменитая брюнетка нашла утешение в объятиях экс-бойфренда!

Кайли Дженнер недолго оставалась безутешной после разрыва с Трэвисом Скоттом. После того, как она погуляла на свадьбе Джастина и Хейли Биберов, ухитрившись затмить невесту откровенным нарядом, самая молодая миллиардерша мира пустилась во все тяжкие.

На днях она прихватила с собой близких приятельниц — Анастасию «Стасси» Караниколау и Келси Калемин и в районе полуночи направилась в ночной клуб Delilah в Голливуде. Танцами и весельем приключения Кайли не ограничились.

Около двух часов ночи девушка решила, что в ее недавно начавшейся холостяцкой жизни не хватает острых ощущений, и вместе с подругами рванула в отель Sunset Marquis. В это время ее экс-бойфренд Тайга работал там же в звукозаписывающей студии.

Конечно же, Кайли по чистой случайности отправилась в ту же самую гостиницу, где находился ее бывший! В это поверили все, включая папарацци, которые дежурили возле отеля до рассвета.

По сообщению издания Daily Mail, Стасси и Келси покинули отель в районе трех часов утра. В это же время уехал и Тайга. Дженнер вышла чуть позже через другой вход.

Представитель Кайли отказался давать какие-либо комментарии по поводу этой пикантной ситуации.

Что это было? Искренний порыв Кайли, встречавшейся с Тайгой два года? Или же искусно срежиссированная постановка для журналистов и поклонников? Скоро выходит новый сезон реалити-шоу об одиозном клане Кардашьян-Дженнер, и такой громкий ход, как расставание Кайли и слухи о возвращении к бывшему возлюбленному, может обеспечить программе неплохие рейтинги. Запаслись попкорном!