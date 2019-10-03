Бывшие любовники Кайли Дженнер и Тайга были замечены выходящими из отеля в три часа ночи

Кайли Дженнер недолго оставалась безутешной после разрыва с Трэвисом Скоттом. После того, как она погуляла на свадьбе Джастина и Хейли Биберов, ухитрившись затмить невесту откровенным нарядом, самая молодая миллиардерша мира пустилась во все тяжкие.
На днях она прихватила с собой близких приятельниц — Анастасию «Стасси» Караниколау и Келси Калемин и в районе полуночи направилась в ночной клуб Delilah в Голливуде. Танцами и весельем приключения Кайли не ограничились.
Конечно же, Кайли по чистой случайности отправилась в ту же самую гостиницу, где находился ее бывший! В это поверили все, включая папарацци, которые дежурили возле отеля до рассвета.
По сообщению издания Daily Mail, Стасси и Келси покинули отель в районе трех часов утра. В это же время уехал и Тайга. Дженнер вышла чуть позже через другой вход.
Представитель Кайли отказался давать какие-либо комментарии по поводу этой пикантной ситуации.
Что это было? Искренний порыв Кайли, встречавшейся с Тайгой два года? Или же искусно срежиссированная постановка для журналистов и поклонников? Скоро выходит новый сезон реалити-шоу об одиозном клане Кардашьян-Дженнер, и такой громкий ход, как расставание Кайли и слухи о возвращении к бывшему возлюбленному, может обеспечить программе неплохие рейтинги. Запаслись попкорном!