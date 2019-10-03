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Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз

Стало известно, сколько денег потратила Меган Маркл на свой африканский тур. Отметим, что в этот раз сумма, по меркам королевской семьи, оказалась ничтожно мала.
Меган Маркл, принц Арчи, принц Гарри

Меган Маркл и приц Гарри закончили 10-дневный тур по Африке. За это время они успели встретиться с местными активистами, посетить благотворительные центры и впервые побывать на официальном приеме вместе с сыном Арчи.

Меган Маркл, принц Гарри

После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.

Меган Маркл

Чтобы не спровоцировать новую волну упреков, Меган выбирала исключительно лаконичные (а порой и просто скучные) наряды, которые и не выглядели дорого, и стоили «копейки». 

Меган Маркл, принц Гарри

За 10 дней тура на образы герцогини ушло порядка $5 000 (около 325 492 руб.). Учитывая, что во время предыдущей благотворительной поездки Меган потратила $145 339 (около 9 462 003 руб.), нынешняя сумма кажется крошечной. 

Меган Маркл

С одной стороны, Маркл приходится экономить, чтобы не злить британских налогоплательщиков сильнее, чем она это уже сделала. С другой — супруги убрали из графика все вечерние приемы, которые бы потребовали от них наличия как минимум дорогого костюма для Гарри и приличного платья для Меган. 

Третьей причиной, по которой герцогиня потратила такую скромную сумму, может быть тот факт, что африканские страны — достаточно бедные. Разгуливать в люксовых вещах по городу, жители которого вынуждены существовать в ужасных условиях, было бы как минимум неуместно. 

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03 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
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Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • а мистер Маркл все лысеет, прям не по дням, а по часам.

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