Джей Ло вышла в платье, от которого болят глаза

Дженнифер Лопес появилась на съемочной площадке в таком ярком облегающем платье, что при одном только взгляде на него начинается резь в глазах!

Дженнифер Лопес и Джон Брэдли

Дженнифер Лопес после большого перерыва решила вернуть свой статус королевы романтических комедий. Звезда «Свадебного переполоха», «Госпожи горничной» и «Девушки из Джерси» снова в деле. Папарацци застали актрису во время съемок нового ромкома «Женись на мне».

В фильме рассказана история популярной артистки, которая перед собственной свадьбой узнала об изменах жениха-рокера. Пребывая в полной растерянности, певица прямо во время концерта просит жениться на ней случайного мужчину.

Так как фотографии сделаны на съемочной площадке, лицо звезды выражает всю гамму эмоций. На одном снимке Джей Ло недоуменно разводит руками, а на другом — выбегает из здания с максимально решительным лицом.

Наше внимание привлекло облегающее красное платье с необычными рукавами. Скорее даже не само платье, а то, как оно получилось на фотографии. Неизвестным образом цвет на снимке принял настолько яркий оттенок, что на него очень сложно смотреть!

Впрочем, резь в глазах не сможет помешать настоящему поклоннику Джей Ло наслаждаться тем, как она выглядит. А ей, между прочим, уже шестой десяток!