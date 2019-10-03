Основатель Google Сергей Брин тайно женился на 34-летней возлюбленной

46-летний Сергей Брин — один из самых скрытных миллиардеров. Обычно все новости о переменах в его жизни появляются постфактум. Так произошло и со свадьбой основателя Google.

Сергея Брина можно смело вычеркивать из списка самых завидных холостяков мира. Как сообщает портал Pagesix, 46-летний основатель компании Google некоторое время назад связал себя узами брака и не стал сообщать об этом публично.

Избранницей нашего соотечественника стала 34-летняя юрист Николь Шанахан. Они встречались в течение двух лет и в 2018 году стали родителями дочери.

Примечательно, что о грядущем пополнении в семье Брина было известно ранее: он появился в сопровождении Николь на одном из мероприятий. Округлившийся живот его спутницы красноречивее любых заявлений свидетельствовал о том, что Сергей станет отцом.

Сергей Брин и Николь Шанахан

Инсайдеры сообщили, что свадьба Брина и его возлюбленной прошла скромно. Они не стали устраивать пышное торжество и пригласили лишь самых близких друзей.

О новой «миссис Брин» известно лишь то, что она всесторонне образованна. Николь получила диплом юриста в Университете Санта-Клары и степень бакалавра экономики в Университете Пьюджет-Саунд. Но этим Шанахан не ограничилась. Она посещала занятия в Центре правовой информатики Стэнфордского университета.

Свои знания Николь применила, когда создавала собственную компанию ClearAccessIP.

1 2 3 ... 8 Сергей Брин тщательно скрывает свою личную жизнь

Добавим, что Сергей Брин ранее был женат на Энн Воджицки. Вместе они воспитывали сына Бенджамина и дочь Хлою. Их союз распался в 2015 году после восьми лет брака.