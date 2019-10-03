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14-летняя дочь Анджелины Джоли надела не по возрасту откровенное платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой

Стартовал промотур фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Главной звездой премьеры в Токио стала исполнительница главной роли Анджелина Джоли, но без внимания не осталась и ее дочь Захара. 14-летняя девочка выбрала весьма смелый аутфит.
Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт
Шайло и Захара Джоли-Питт

Анджелина Джоли удочерила полугодовалую девочку из Эфиопии в 2005-м. С тех пор прошло много лет. Малышка с испуганным взглядом и потерянным выражением лица выросла и превратилась в уверенную в себе юную леди.

На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в Токио 44-летняя Анджелина Джоли появилась вместе со своими старшими детьми: Мэддоксом и Захарой. 14-летняя наследница выбрала для торжественного мероприятия облегающее черное платье с глубоким декольте, которое позволяло увидеть ее уже весьма впечатляющие формы. Кружевная юбка демонстрировала нам ноги звездной наследницы. 

Анджелина Джоли, Захара Джоли-Питт, Мэддокс Джоли-Питт

Кажется, ей было не очень удобно в лакированных черных лодочках на высоких каблуках, но, видимо, девочка хотела соответствовать своей величественной матери. На фотографиях с премьеры Захара пытается улыбаться, но выглядит скорее усталой, чем радостной.

Длинные волосы Захары были заплетены во множество мелких двухцветных косичек. Свой аутфит девушка дополнила длинными серьгами с желтыми камнями.

Захара растет и постоянно экспериментирует со своим стилем. И, в отличие от сестер, платья любит намного больше, чем штаны и джинсы. 

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03 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Захара Джоли-Питт, Анджелина Джоли

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Хорошеет,носик такой аккуратный,интересно из какого она племени,страны..в Африке есть красивые женщины, забываю название

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