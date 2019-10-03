Кейт Миддлтон рассказала о необычных вкусовых пристрастиях принцессы Шарлотты

Казалось, нам уже все известно о детях Уильяма и Кейт, но иногда королевская чета радует публику новыми подробностями. На этот раз Кэтрин рассказала о любимой еде 4-летней Шарлотты. Предпочтения озорной принцессы оказались довольно неожиданными!

На днях Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом побывала в культурном центре Aga Khan. Там герцогиня познакомилась с современной пакистанской культурой, а попутно сообщила интересный факт о своей дочери — 4-летней Шарлотте.

Когда настало время для фуршета с традиционными восточными деликатесами, Кейт разоткровенничалась:

«Так тяжело готовить карри на всю семью. Детям я подаю порцию без специй, Уильям любит карри средней остроты, а я обожаю острый».

Действительно, Кейт приходится нелегко, ведь ей приходится готовить несколько версий одного и того же блюда.

Оказалось, что Шарлотта разделяет предпочтения своей матери! 4-летняя принцесса с удовольствием ест это пряное индийское блюдо из овощей и мяса. И чем острее, тем лучше!

«Шарлотта тоже любит острую пищу», — заметила Кэтрин.

На мероприятии, которое Уильям и Кейт посетили в преддверии их грядущего визита в Пакистан, они признались, что ждут-не дождутся возможности попробовать местную еду.

1 2 3 ... 8 Кейт Миддлтон поделилась новой интересной информацией о своей дочери

Возможно, они бы и взяли с собой любительницу острых ощущений и проказницу Шарлотту, но вряд ли первоклассницу отпустят учителя.