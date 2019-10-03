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Кейт Миддлтон рассказала о необычных вкусовых пристрастиях принцессы Шарлотты

Казалось, нам уже все известно о детях Уильяма и Кейт, но иногда королевская чета радует публику новыми подробностями. На этот раз Кэтрин рассказала о любимой еде 4-летней Шарлотты. Предпочтения озорной принцессы оказались довольно неожиданными!
Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц, Джордж

На днях Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом побывала в культурном центре Aga Khan. Там герцогиня познакомилась с современной пакистанской культурой, а попутно сообщила интересный факт о своей дочери — 4-летней Шарлотте. 

Когда настало время для фуршета с традиционными восточными деликатесами, Кейт разоткровенничалась:

«Так тяжело готовить карри на всю семью. Детям я подаю порцию без специй, Уильям любит карри средней остроты, а я обожаю острый».

Действительно, Кейт приходится нелегко, ведь ей приходится готовить несколько версий одного и того же блюда.

Оказалось, что Шарлотта разделяет предпочтения своей матери! 4-летняя принцесса с удовольствием ест это пряное индийское блюдо из овощей и мяса. И чем острее, тем лучше!

принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта
«Шарлотта тоже любит острую пищу», — заметила Кэтрин.

На мероприятии, которое Уильям и Кейт посетили в преддверии их грядущего визита в Пакистан, они признались, что ждут-не дождутся возможности попробовать местную еду.

Возможно, они бы и взяли с собой любительницу острых ощущений и проказницу Шарлотту, но вряд ли первоклассницу отпустят учителя. 

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03 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана

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