Кейт Миддлтон рассказала о необычных вкусовых пристрастиях принцессы Шарлотты

На днях Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом побывала в культурном центре Aga Khan. Там герцогиня познакомилась с современной пакистанской культурой, а попутно сообщила интересный факт о своей дочери — 4-летней Шарлотте.
Когда настало время для фуршета с традиционными восточными деликатесами, Кейт разоткровенничалась:
Действительно, Кейт приходится нелегко, ведь ей приходится готовить несколько версий одного и того же блюда.
Оказалось, что Шарлотта разделяет предпочтения своей матери! 4-летняя принцесса с удовольствием ест это пряное индийское блюдо из овощей и мяса. И чем острее, тем лучше!
На мероприятии, которое Уильям и Кейт посетили в преддверии их грядущего визита в Пакистан, они признались, что ждут-не дождутся возможности попробовать местную еду.
Возможно, они бы и взяли с собой любительницу острых ощущений и проказницу Шарлотту, но вряд ли первоклассницу отпустят учителя.