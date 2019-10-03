СМИ: Аделина Сотникова перечислила ведунье 2 млн рублей и оказалась обманута

2019 год. Аделина Сотникова пользуется услугами интернет-ведуний. А когда фигуристку обманули, она отправилась в полицию. Девушка требует наказать шарлатанку по всей строгости закона.

Аделина Сотникова

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова неожиданно оказалась в центре скандала. 3 октября СМИ сообщили, что 23-летняя фигуристка захотела решить свои личные проблемы при помощи потусторонних сил. Нашла в Инстаграме ведунью по имени Ольга, списалась с ней и обрисовала свою ситуацию.

Та заверила Сотникову, что сможет ей помочь, и даже встречаться ради этого не нужно — только перечисли, Аделина, 2 миллиона рублей. Олимпийская чемпионка перевела деньги и стала ждать. Когда проблема не решилась, она попыталась связаться с Ольгой, но та просто ее игнорировала.

И пока ведунья продолжала «золотить ручку» другим клиентам, Сотникова отправилась в полицию, где и написала заявление.

Аделина с сестрой Марией и отцом Дмитрием

Все, конечно, были удивлены, услышав, что взрослая и успешная девушка повелась на инстаграм-ведьму. Однако некоторые издания опубликовали информацию, которая немного, но все же оправдывает Аделину. Говорят, она пыталась таким образом спасти свою больную сестру Марию, которая с рождения страдает синдромом Тричера Коллинза. Эта болезнь характеризуется черепно-лицевой деформацией, а также может приводить к глухоте и затруднению дыхания.



Сотникова пока сложившуюся ситуацию никак не комментирует и на связь не выходит. Даже отец фигуристки Дмитрий Сотников и директор Ари Закарян не смогли с ней связаться, поэтому предположили, что эта новость не соответствует действительности.

1 2 3 4 5 6 7 Аделина Сотникова перевела гадалке 2 млн рублей

«Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в Инстаграм залазят и фигню всякую делают. Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю», — сказал Дмитрий Сотников.