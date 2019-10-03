После скандала с запрещенными веществами у актрисы Натальи Бочкаревой парализовало пол-лица

Наталья Бочкарева снова стала популярна, как и во времена ситкома «Счастливы вместе», в котором она сыграла главную роль. Правда, повод совершенно нерадостный. Актрису, как сообщают СМИ, поймали с запрещенными веществами.
Несколько дней назад сотрудники ДПС остановили белый кадиллак, за рулем которого была «Даша Букина». Полицейские обратили внимание на то, что женщина ведет себя странно, и предложили ей пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови.
Звезда отказалась, зато призналась в том, что в ее трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Все это было снято на мобильный телефон и вскоре оказалось на просторах бескрайнего интернета.
Бочкарева, как говорится, «ушла в глухую несознанку» и теперь категорически отрицает, что на видео вообще она, хотя лицо видно очень четко, да и актриса сама продиктовала свое ФИО сотрудникам правоохранительных органов.
«Благодаря этой скандальной новости я, конечно, стала популярной, но я могу сказать, что это ложь, вранье. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что ищем этих людей, и мы привлечем», — сказала Бочкарева «5 каналу».
Скандал на звезде отразился серьезно. Близкий друг Натальи в разговоре со «СтарХитом» повелал, что артистка так плохо себя чувствует, что даже не может выйти из дома.
Сама Бочкарева о своем плохом самочувствии поклонникам не рассказывала, однако съемки шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова сорвала, просто на них не явившись.