После скандала с запрещенными веществами у актрисы Натальи Бочкаревой парализовало пол-лица

Наталья Бочкарева категорически отрицает, что употребляет запрещенные вещества, и говорит, что на скандальном видео с задержания не она. Из-за переживаний у артистки парализовало половину лица.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева снова стала популярна, как и во времена ситкома «Счастливы вместе», в котором она сыграла главную роль. Правда, повод совершенно нерадостный. Актрису, как сообщают СМИ, поймали с запрещенными веществами.

Несколько дней назад сотрудники ДПС остановили белый кадиллак, за рулем которого была «Даша Букина». Полицейские обратили внимание на то, что женщина ведет себя странно, и предложили ей пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови.

Звезда отказалась, зато призналась в том, что в ее трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Все это было снято на мобильный телефон и вскоре оказалось на просторах бескрайнего интернета.

Бочкарева, как говорится, «ушла в глухую несознанку» и теперь категорически отрицает, что на видео вообще она, хотя лицо видно очень четко, да и актриса сама продиктовала свое ФИО сотрудникам правоохранительных органов.

«Благодаря этой скандальной новости я, конечно, стала популярной, но я могу сказать, что это ложь, вранье. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что ищем этих людей, и мы привлечем», — сказала Бочкарева «5 каналу».

Скандал на звезде отразился серьезно. Близкий друг Натальи в разговоре со «СтарХитом» повелал, что артистка так плохо себя чувствует, что даже не может выйти из дома.

«Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится», — рассказал музыкант Андрей Ковалев.

1 2 3 ... 8 Наталья Бочкарева недавно попалась с запрещенными веществами

Сама Бочкарева о своем плохом самочувствии поклонникам не рассказывала, однако съемки шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова сорвала, просто на них не явившись.