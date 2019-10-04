СМИ выяснили, что Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Семь лет назад Анастасия Заворотнюк взяла валютный кредит на сумму в 435 тысяч долларов, чтобы купить землю в Подмосковье. Вскоре курс рубля упал, и это, естественно, стало большой проблемой для артистки.
Звезда «Моей прекрасной няни» не смогла выплатить долг вовремя. Банк обратился в суд, и если бы его требования были удовлетворены, то Заворотнюк пришлось переплатить сумму, превышающую 50% кредита. Требования, впрочем, были удовлетворены лишь частично.
В этом году актриса наконец-то выплатила весь долг, хотя должна была сделать это еще в 2013-м. Оставалось выплатить еще 37 тысяч долларов исполнительного сбора, чтобы приставы не ограничили Анастасии выезд за рубеж. Родные Заворотнюк подали встречный иск и доказали, что звезда «Моей прекрасной няни» больше ничего не должна.
Издание Riafan сообщило, что в середине сентября суд установил — приставы не смогут запретить Заворотнюк выезжать за границу, так как долгов у нее больше нет.
Напомним, в сентябре стало известно, что Анастасия Заворотнюк страдает от глиобластомы (злокачественная и агрессивная опухоль головного мозга). Артистка сейчас борется за жизнь в одной из столичных клиник. Как сообщил ее друг Сергей Майоров, Заворотнюк сделали вторую операцию. «Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей в эфире телеканала НТВ.
Семья Анастасии до сих пор не сделала официальное заявление по поводу болезни артистки, хотя поклонники умоляют рассказать, что же на самом деле происходит с Заворотнюк, а Дмитрий Шепелев и Иосиф Пригожин говорят, что СМИ и дальше будут додумывать факты о болеющей звезде, пока не поступит правдивая информация.