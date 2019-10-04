СМИ выяснили, что Анастасия Заворотнюк погасила все долги

48-летняя Анастасия Заворотнюк теперь сможет спокойно уехать за границу, чтобы лечиться от рака. Она больше ничего не должна ни банку, ни судебным приставам.

Анастасия Заворотнюк

Семь лет назад Анастасия Заворотнюк взяла валютный кредит на сумму в 435 тысяч долларов, чтобы купить землю в Подмосковье. Вскоре курс рубля упал, и это, естественно, стало большой проблемой для артистки.

Звезда «Моей прекрасной няни» не смогла выплатить долг вовремя. Банк обратился в суд, и если бы его требования были удовлетворены, то Заворотнюк пришлось переплатить сумму, превышающую 50% кредита. Требования, впрочем, были удовлетворены лишь частично.

Алексей Кирющенко и Анастасия Заворотнюк

В этом году актриса наконец-то выплатила весь долг, хотя должна была сделать это еще в 2013-м. Оставалось выплатить еще 37 тысяч долларов исполнительного сбора, чтобы приставы не ограничили Анастасии выезд за рубеж. Родные Заворотнюк подали встречный иск и доказали, что звезда «Моей прекрасной няни» больше ничего не должна.

Издание Riafan сообщило, что в середине сентября суд установил — приставы не смогут запретить Заворотнюк выезжать за границу, так как долгов у нее больше нет.

Напомним, в сентябре стало известно, что Анастасия Заворотнюк страдает от глиобластомы (злокачественная и агрессивная опухоль головного мозга). Артистка сейчас борется за жизнь в одной из столичных клиник. Как сообщил ее друг Сергей Майоров, Заворотнюк сделали вторую операцию. «Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей в эфире телеканала НТВ.

Семья Анастасии до сих пор не сделала официальное заявление по поводу болезни артистки, хотя поклонники умоляют рассказать, что же на самом деле происходит с Заворотнюк, а Дмитрий Шепелев и Иосиф Пригожин говорят, что СМИ и дальше будут додумывать факты о болеющей звезде, пока не поступит правдивая информация.