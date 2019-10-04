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СМИ выяснили, что Анастасия Заворотнюк погасила все долги

48-летняя Анастасия Заворотнюк теперь сможет спокойно уехать за границу, чтобы лечиться от рака. Она больше ничего не должна ни банку, ни судебным приставам.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Семь лет назад Анастасия Заворотнюк взяла валютный кредит на сумму в 435 тысяч долларов, чтобы купить землю в Подмосковье. Вскоре курс рубля упал, и это, естественно, стало большой проблемой для артистки. 

Звезда «Моей прекрасной няни» не смогла выплатить долг вовремя. Банк обратился в суд, и если бы его требования были удовлетворены, то Заворотнюк пришлось переплатить сумму, превышающую 50% кредита. Требования, впрочем, были удовлетворены лишь частично. 

Анастасия Заворотнюк
Алексей Кирющенко и Анастасия Заворотнюк

В этом году актриса наконец-то выплатила весь долг, хотя должна была сделать это еще в 2013-м. Оставалось выплатить еще 37 тысяч долларов исполнительного сбора, чтобы приставы не ограничили Анастасии выезд за рубеж. Родные Заворотнюк подали встречный иск и доказали, что звезда «Моей прекрасной няни» больше ничего не должна.

Издание Riafan сообщило, что в середине сентября суд установил — приставы не смогут запретить Заворотнюк выезжать за границу, так как долгов у нее больше нет.

Напомним, в сентябре стало известно, что Анастасия Заворотнюк страдает от глиобластомы (злокачественная и агрессивная опухоль головного мозга). Артистка сейчас борется за жизнь в одной из столичных клиник. Как сообщил ее друг Сергей Майоров, Заворотнюк сделали вторую операцию. «Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей в эфире телеканала НТВ.

Семья Анастасии до сих пор не сделала официальное заявление по поводу болезни артистки, хотя поклонники умоляют рассказать, что же на самом деле происходит с Заворотнюк, а Дмитрий Шепелев и Иосиф Пригожин говорят, что СМИ и дальше будут додумывать факты о болеющей звезде, пока не поступит правдивая информация.

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04 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • что-то мне все меньше верится, что весь этот шум - происки PR-компании. деньги им вряд ли теперь всем миром будут собирать - все еще свежа история Жанны Фриске. Спекулировать на здоровье, не имея реально серьезных проблем - ну это просто дно. а все эти "друзья" и журналюги, рейтинги себе поднимающие на чужой беде - ФУ! оставьте уже в покое бедную Настю..

  • Господи, если человек серьёзно болен все эти долги уже не имеют значения,главное теперь чтобы лечение помогло!!!

  • Гость

    Господи, если человек серьёзно болен все эти долги уже не имеют значения,главное теперь чтобы лечение помогло!!!

    Вы статью читали? Долги имеют первостепенное значение, человек с долгами не может получить лечение в другой стране, не не выездной.

  • А чё,всё ещё есть люди,которые верят в исцеление глиобластомы в другой стране? никто в мире не смог её победить. может у Насти другая болезнь,тогда конечно шансы есть.

  • Так она же и ездила. Вы же сами писали, что она лечилась в Польше, в Германии. Ей же в Германии трепанацию черепа сделали, все читали про это на данном сайте. Картина ужасающая, шрамы, все такое, это легко проверить, ссылки есть на все материалы.

  • Анастасия, будьте здоровы, долгих лет, это самое-самое главное, а всё остальное не имеет ни малейшего значения. Дай это женщине Бог здоровья, жизни, сил бороться за неё ради детей! Всего ей доброго!

  • Вот что- то мне теперь начало казаться, что у Насти не глиобластома. Раз появился шанс, что все обойдётся.

  • Так она ездила в Германию и в Польшу на лечение ! Как же она тогда туда ездила ,если была невыездная ?

  • Заврались совсем,то ездила,то не ездила.То платить долги нечем,то чудесным образом всё погашено,то две трепанации,то биопсия обнадежила и всё рассосалось.Ужас просто какой-то!Даже если болезнь правда,то история уже в любом случае грязная получается и скандальная.

  • Потому что всё враньё.Так бывает,с людьми у которых подобная репутация.

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