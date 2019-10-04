«Принесите костыли»: Леся Кафельникова пожаловалась на плоскостопие после участия в показах

20-летняя Леся Кафельникова последние три недели работала, не покладая рук (и ног). Она прошлась в Париже по подиумам Moschino, Isabel Marant, Burberry и Chanel вместе с известными моделями, в том числе и с Ириной Шейк и Джиджи Хадид.
2 октября Леся закончила работу на Неделе моды и написала об этом в Твиттере, попутно пожаловавшись на плоскостопие, которое заработала за три недели работы. «Принесите костыли», — попросила Кафельникова.
Кстати, за время Недели моды к Кафельниковой, по ее словам, с интересным предложением подошел агент самой Джиджи Хадид. Мужчина предложил сотрудничество.
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова также рассказала, что после того, как Леся стала востребованной моделью, к ней стали набиваться в друзья многие люди, с которыми она никогда не водила близких отношений.
Вот такая она, изнанка модельного бизнеса.