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«Принесите костыли»: Леся Кафельникова пожаловалась на плоскостопие после участия в показах

Многим кажется, что быть моделью очень просто. Однако это тяжелый труд, который бывает чреват плохими последствиями. Леся Кафельникова знает об этом не понаслышке.
Леся Кафельникова
Леся Кафельникова

20-летняя Леся Кафельникова последние три недели работала, не покладая рук (и ног). Она прошлась в Париже по подиумам Moschino, Isabel Marant, Burberry и Chanel вместе с известными моделями, в том числе и с Ириной Шейк и Джиджи Хадид. 

Леся Кафельникова

2 октября Леся закончила работу на Неделе моды и написала об этом в Твиттере, попутно пожаловавшись на плоскостопие, которое заработала за три недели работы. «Принесите костыли», — попросила Кафельникова.

Леся Кафельникова

Кстати, за время Недели моды к Кафельниковой, по ее словам, с интересным предложением подошел агент самой Джиджи Хадид. Мужчина предложил сотрудничество. 

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова также рассказала, что после того, как Леся стала востребованной моделью, к ней стали набиваться в друзья многие люди, с которыми она никогда не водила близких отношений. 

Вот такая она, изнанка модельного бизнеса.

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04 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kafelnikova_a/Instagram, Getty Images
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Алеся Кафельникова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • По мне она вылитая миранда керр,не могу отделаться от этого чувства, когда смотою на нее

  • Невозможно за 3 недели заработать плоскостопие

  • 1. Да, похожа. Но Керр помилее.

  • У Керр какое-то невинное детское выражение лица, с ней хочется подружиться. А вот у Кафельниковой есть что-то высокомерное и отталкивающее, хотя как модель она очень перспективна, с ее голубыми глазами можно развивать образ недотроги или снежной королевы

  • Красивая

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