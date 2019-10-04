«Принесите костыли»: Леся Кафельникова пожаловалась на плоскостопие после участия в показах

Многим кажется, что быть моделью очень просто. Однако это тяжелый труд, который бывает чреват плохими последствиями. Леся Кафельникова знает об этом не понаслышке.

Леся Кафельникова

20-летняя Леся Кафельникова последние три недели работала, не покладая рук (и ног). Она прошлась в Париже по подиумам Moschino, Isabel Marant, Burberry и Chanel вместе с известными моделями, в том числе и с Ириной Шейк и Джиджи Хадид.

2 октября Леся закончила работу на Неделе моды и написала об этом в Твиттере, попутно пожаловавшись на плоскостопие, которое заработала за три недели работы. «Принесите костыли», — попросила Кафельникова.

Кстати, за время Недели моды к Кафельниковой, по ее словам, с интересным предложением подошел агент самой Джиджи Хадид. Мужчина предложил сотрудничество.

1 2 3 4 5 6 7 Леся Кафельникова закончила работать на Неделе моды в Париже

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова также рассказала, что после того, как Леся стала востребованной моделью, к ней стали набиваться в друзья многие люди, с которыми она никогда не водила близких отношений.



Вот такая она, изнанка модельного бизнеса.