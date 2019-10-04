«Все это не игра, это моя жизнь»: Сергей Лазарев вышел на связь с поклонниками после откровенного интервью

36-летний певец Сергей Лазарев, который недавно раскрыл правду о своей дочери, обратился к поклонникам после продолжительного молчания.

3 октября музыкант написал в Инстаграме, что последние несколько дней он не публиковал посты, поскольку ему «нужно было переварить произошедшее и отойти от невероятного энергетического потока».

Сергей Лазарев с детьми

Новость о том, что у Сергея есть годовалая дочь, шокировала его фанатов, а Лера Кудрявцева даже прослезилась, когда об этом узнала. Весной этого года уже ходили слухи о прибавлении в семье артиста, но он их опровергал.

Никита и Сергей Лазаревы

Фанаты завалили Лазарева сообщениями после того, как он рассказал о своем втором ребенке, рожденном суррогатной матерью. По словам артиста, откровенное интервью привлекло к нему больше внимания, чем участие в «Евровидении».

«Я безумно счастлив, что моя история не оставила вас равнодушными. Я повторюсь, все это не игра — это моя жизнь! И я живу так, как интуитивно считаю правильным и нужным! Да, порой вразрез общественным мнениям и стереотипам. Но я делаю так, как велит сердце!» — заявил Сергей Лазарев.

1 2 3 ... 10 Сергей Лазарев нарушил молчание после откровенного интервью

При этом Сергей Лазарев призвал поклонников не верить слухам о его личной жизни, а посмотреть интервью и узнать информацию из первых уст. Имя матери своих детей певец так и не раскрыл, но в Сети уже начинают предполагать, кто это.