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«Все это не игра, это моя жизнь»: Сергей Лазарев вышел на связь с поклонниками после откровенного интервью

36-летний певец Сергей Лазарев, который недавно раскрыл правду о своей дочери, обратился к поклонникам после продолжительного молчания.
Сергей Лазарев

3 октября музыкант написал в Инстаграме, что последние несколько дней он не публиковал посты, поскольку ему «нужно было переварить произошедшее и отойти от невероятного энергетического потока».

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с детьми

Новость о том, что у Сергея есть годовалая дочь, шокировала его фанатов, а Лера Кудрявцева даже прослезилась, когда об этом узнала. Весной этого года уже ходили слухи о прибавлении в семье артиста, но он их опровергал.

Никита и Сергей Лазаревы
Никита и Сергей Лазаревы

Фанаты завалили Лазарева сообщениями после того, как он рассказал о своем втором ребенке, рожденном суррогатной матерью. По словам артиста, откровенное интервью привлекло к нему больше внимания, чем участие в «Евровидении».

«Я безумно счастлив, что моя история не оставила вас равнодушными. Я повторюсь, все это не игра — это моя жизнь! И я живу так, как интуитивно считаю правильным и нужным! Да, порой вразрез общественным мнениям и стереотипам. Но я делаю так, как велит сердце!» — заявил Сергей Лазарев.

При этом Сергей Лазарев призвал поклонников не верить слухам о его личной жизни, а посмотреть интервью и узнать информацию из первых уст. Имя матери своих детей певец так и не раскрыл, но в Сети уже начинают предполагать, кто это.

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04 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото lazarevsergey/Instagram
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Сергей Лазарев

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какой эгоист. Живет как ему велит сердце видишь ли. Наперекор общественным мнениям и стереотипам. Едь в США и живи как хочешь, там это в норме вещей.

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