Иванка Трамп появилась на публике в мятом костюме и брюках немодной длины

После скандального фэшн-провала Иванка Трамп снова удивляет своим нарядом. Мы не будем придираться к выбору самого аутфита, потому что наше внимание привлекло другое.

Иванка Трамп

3 октября Иванка Трамп прилетела в Даллас, чтобы встретиться со студентами местного университета. В рамках мероприятия они обсудили роль трудящихся в меняющейся экономике. Также Иванка приняла участие в круглом столе Google, посвященном онлайн-программе для людей, только начинающих свой карьерный путь.

Для выхода дочь президента США выбрала льняной брючный костюм, черный топ и лаковые остроносые лодочки. По выдержанности аутфита и выбору ткани мы поняли, что Иванка учла все ошибки своего предыдущего появления на Генассамблее ООН.

Иванка Трамп

Несмотря на проведенную работу над ошибками, мы не могли не обратить внимание на то, что костюм... мятый. Причем складки образовались по всей поверхности жакета, что невозможно объяснить даже в том случае, если вещь сделана из полностью натуральных материалов.

Брюки смотрятся не такими уж жеваными, но, глядя на них, невозможно понять, все ли в порядке с длиной — уж слишком она странная, учитывая то, что капри теряют актуальность, да и Трамп подобные вещи не красят.

Иванка Трамп

И что случилось с краем штанин? Внизу брюки как-то странно собираются: как будто из шва вылезла нитка и кто-то за нее потянул. Причем в начале встречи с ними все было в порядке.

1 2 3 4 5 6 7 Иванка Трамп прибыла на встречу в мятом брючном костюме

Радостно видеть, что Иванка Трамп стала выбирать более сдержанные образы, но надеемся, что в следующий раз ее стилист возьмет в дорогу ручной отпариватель.