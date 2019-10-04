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Через две недели после расставания с девушкой Сайрус уже целуется с экс-бойфрендом Хадид

Совсем недавно Майли Сайрус рассталась с Лиамом Хемсвортом, разбив сердца поклонникам их пары. Сразу после этого 26-летняя певица закрутила роман с Кейтлин Картер, но и ей дала от ворот поворот. Кажется, у Майли наметился новый возлюбленный!
Майли Сайрус

В середине августа Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе. Несмотря на то, что их брак продлился всего лишь семь месяцев, пару связывало десять лет отношений, которые наверняка сложно было забыть. Впрочем, 26-летней «Ханне Монтане» это удалось с блеском.

По слухам, Майли Сайрус недолго горевала после расставания с Кейтлин Картер, которая якобы и увела ее из семьи в свое время. 30-летняя блондинка осталась у разбитого корыта. Уже спустя две недели Майли застали в приятной компании мускулистого красавца. 

Как сообщает портал E! News, сладкая парочка зашла в продуктовый магазин в Лос-Анджелесе и там не смогла сдержать своих чувств.

Их застали целующимися, но, как только спутник Майли заметил, что к ним приковано все внимание, он поспешил ретироваться вместе со звездой.

Майли Сайрус, Коди Симпсон

Чуть позже блогер Милли Бэк опубликовала в инстаграм-историях короткое видео, на котором Майли мило общается со своим визави. Далеко не сразу в нем узнали австралийского певца Коди Симпсона, известного не столько музыкальной деятельностью, сколько романом с Джиджи Хадид. Экс-супруга Лиама Хемсворта и 22-летний загорелый блондин прекрасно проводили время в кафе. В самом деле, почему бы друзьям не посидеть полчаса за чашкой кофе и болтовней о бывших?

Коди Симпсон, Майли Сайрус

Майли не впервые видят в компании Коди. Они знакомы уже много лет, и Симпсон был свидетелем всех взлетов и падений в бурной личной жизни подруги. 

  • Майли Сайрус
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    По слухам, Майли Сайрус недолго оставалась в статусе звездной холостячки
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В конце концов, нет ничего предосудительного в том, что два друга решили устроить себе небольшое рандеву. Возможно, вскоре в Голливуде появится еще одна звездная пара?

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04 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @milliebac, @mileycyrus, @codysimpson/Instagram, Legion-Media.ru
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Майли Сайрус

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ей челка ну прям очень не идет

  • во все тяжкие..

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