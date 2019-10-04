Нюша публично попросила Егора Крида больше не вспоминать об их романе

3 сентября на Youtube-канале Марии Мельниковой вышло откровенное интервью с Нюшей. В нем 29-летняя певица ответила на множество непростых вопросов, которые ей задали как сама ведущая, так и другие звезды — Рита Дакота, Сергей Лазарев, Тимур Родригез и другие.
В том числе зашла речь о романе Нюши и Егора Крида, который закончился еще в 2015 году. С тех пор певец успел принять участие в шоу «Холостяк» и сменить еще несколько пассий, да и его экс-возлюбленная два года назад вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. 5 ноября 2018 года у пары родилась дочь.
Тем не менее певице почему-то постоянно припоминают ее прошлые отношения. Она призналась, что уже устала об этом слышать. По мнению Нюши, все дело в том, что и у нее, и у Егора большая фанбаза. «Это, наверное, как сериал для людей», — предположила девушка. Но в то же время певица считает, что и сам Крид виноват в том, что толки об их романе не утихают по сей день:
Ведущая поинтересовалась, не говорила ли Нюша с Егором на эту тему лично. Звезда объяснила, что между ними пока не состоялось такой беседы. Но она высказала Марии Мельниковой свое недовольство сложившейся ситуацией.
Возможно, Егор увидит фрагмент интервью Нюши и сумеет окончательно распрощаться с прошлым?
Добавим, что не так давно певица и ее супруг Игорь Сивов отметили бумажную годовщину свадьбы в Париже.