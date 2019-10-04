Нюша публично попросила Егора Крида больше не вспоминать об их романе

Отношения Нюши и Егора Крида завершились несколько лет назад, но периодически тема их романа все равно поднимается в социальных сетях. 29-летняя певица призналась, что устала об этом слышать.

3 сентября на Youtube-канале Марии Мельниковой вышло откровенное интервью с Нюшей. В нем 29-летняя певица ответила на множество непростых вопросов, которые ей задали как сама ведущая, так и другие звезды — Рита Дакота, Сергей Лазарев, Тимур Родригез и другие.

В том числе зашла речь о романе Нюши и Егора Крида, который закончился еще в 2015 году. С тех пор певец успел принять участие в шоу «Холостяк» и сменить еще несколько пассий, да и его экс-возлюбленная два года назад вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. 5 ноября 2018 года у пары родилась дочь.

Нюша и Игорь Сивов

Тем не менее певице почему-то постоянно припоминают ее прошлые отношения. Она призналась, что уже устала об этом слышать. По мнению Нюши, все дело в том, что и у нее, и у Егора большая фанбаза. «Это, наверное, как сериал для людей», — предположила девушка. Но в то же время певица считает, что и сам Крид виноват в том, что толки об их романе не утихают по сей день:

«Так как Егор рассказал об этом, то, конечно, людям интересно копаться в чужом грязном белье»

Ведущая поинтересовалась, не говорила ли Нюша с Егором на эту тему лично. Звезда объяснила, что между ними пока не состоялось такой беседы. Но она высказала Марии Мельниковой свое недовольство сложившейся ситуацией.

«Я сама лично не звонила, но я общалась с людьми в нашем окружении... Остается только момент того, что почему-то он сам продолжает об этом говорить. Почему — это нужно спросить у него, а не у меня», — отметила певица.

Возможно, Егор увидит фрагмент интервью Нюши и сумеет окончательно распрощаться с прошлым?

1 2 3 ... 10 Роман певицы Нюши и Егора Крида завершился около трех лет назад

Добавим, что не так давно певица и ее супруг Игорь Сивов отметили бумажную годовщину свадьбы в Париже.