Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Инсайдер: Юлия Ахмедова проходит лечение в кризисном отделении больницы

В пятницу, 4 октября, анонимный источник сообщил СМИ, что комик Юлия Ахмедова проходит лечение в кризисном отделении столичной клиники из-за психологических проблем. 

36-летняя Юлия Ахмедова — пожалуй, самая известная девушка-комик в России. Естественно, это значит, что экс-капитана команды КВН «25-я» узнают все. Даже в больнице спокойно пройти лечение звезде не удается.

4 октября на условиях анонимности пациентка одной из клиник Москвы рассказала телеграм-каналу Yobajur: «Сейчас лежу в кризисном отделении с нервным срывом. Здесь же находится Юлия Ахмедова, как и в прошлом году. Ощущение, что она отсюда и не выходит, лежит в платном боксе».

Директор артистки о проблемах Юлии со здоровьем разговаривать с журналистами отказался, но подчеркнул, что уже 17 октября она выступит в Смоленске.

«Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю. Кто вам может подсказать, тоже не знаю. Не я точно. Вы можете мне позвонить по поводу концертов», — подчеркнул представитель звезды.

Отметим, что в кругу близких людей Юлия Ахмедова не скрывает, что постоянно пользуется услугами психологов. Инсайдер рассказал Woman.ru, что это длится уже несколько лет. 

«Когда она со сцены говорит ''Вчера была у психолога'', она не врет. Это началось еще со времен КВН. Юле всегда было тяжело принять поражение, а уж после финала 2010-го года, когда ее команда заняла последнее место с огромным разрывом, она вообще впала в жуткую депрессию», — поделился с нами аноним.

Более того, инсайдер рассказал нам, что людям всегда было очень трудно общаться с Ахмедовой: «Она самая тяжелая в плане общения, но при этом самая гениальная девушка в юморе — и была тогда, и осталась сейчас. Думаете, почему Дмитрий Бушуев, который пришел в их состав, так же быстро ушел из команды? Он не смог общаться с женщиной, которая эмоционально была сильнее его, да еще и быть ''под ней''». 

Несмотря на свой непростой характер, Ахмедова все же нашла свою любовь (а ведь раньше она часто жаловалась в своих выступлениях, что страдает от одиночества) — соосновательница StandUp Store в последнее время публикует совместные фотографии с таинственным мужчиной. 

Перейти к обсуждению


04 октября 2019
Текст Анна Миллионова
Фото @yakhmedova/Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.