Инсайдер: Юлия Ахмедова проходит лечение в кризисном отделении больницы

36-летняя Юлия Ахмедова — пожалуй, самая известная девушка-комик в России. Естественно, это значит, что экс-капитана команды КВН «25-я» узнают все. Даже в больнице спокойно пройти лечение звезде не удается.
4 октября на условиях анонимности пациентка одной из клиник Москвы рассказала телеграм-каналу Yobajur: «Сейчас лежу в кризисном отделении с нервным срывом. Здесь же находится Юлия Ахмедова, как и в прошлом году. Ощущение, что она отсюда и не выходит, лежит в платном боксе».
Директор артистки о проблемах Юлии со здоровьем разговаривать с журналистами отказался, но подчеркнул, что уже 17 октября она выступит в Смоленске.
«Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю. Кто вам может подсказать, тоже не знаю. Не я точно. Вы можете мне позвонить по поводу концертов», — подчеркнул представитель звезды.
Отметим, что в кругу близких людей Юлия Ахмедова не скрывает, что постоянно пользуется услугами психологов. Инсайдер рассказал Woman.ru, что это длится уже несколько лет.
Более того, инсайдер рассказал нам, что людям всегда было очень трудно общаться с Ахмедовой: «Она самая тяжелая в плане общения, но при этом самая гениальная девушка в юморе — и была тогда, и осталась сейчас. Думаете, почему Дмитрий Бушуев, который пришел в их состав, так же быстро ушел из команды? Он не смог общаться с женщиной, которая эмоционально была сильнее его, да еще и быть ''под ней''».
Несмотря на свой непростой характер, Ахмедова все же нашла свою любовь (а ведь раньше она часто жаловалась в своих выступлениях, что страдает от одиночества) — соосновательница StandUp Store в последнее время публикует совместные фотографии с таинственным мужчиной.