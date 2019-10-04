Инсайдер: Юлия Ахмедова проходит лечение в кризисном отделении больницы

В пятницу, 4 октября, анонимный источник сообщил СМИ, что комик Юлия Ахмедова проходит лечение в кризисном отделении столичной клиники из-за психологических проблем.

36-летняя Юлия Ахмедова — пожалуй, самая известная девушка-комик в России. Естественно, это значит, что экс-капитана команды КВН «25-я» узнают все. Даже в больнице спокойно пройти лечение звезде не удается.

4 октября на условиях анонимности пациентка одной из клиник Москвы рассказала телеграм-каналу Yobajur: «Сейчас лежу в кризисном отделении с нервным срывом. Здесь же находится Юлия Ахмедова, как и в прошлом году. Ощущение, что она отсюда и не выходит, лежит в платном боксе».

Директор артистки о проблемах Юлии со здоровьем разговаривать с журналистами отказался, но подчеркнул, что уже 17 октября она выступит в Смоленске.

«Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю. Кто вам может подсказать, тоже не знаю. Не я точно. Вы можете мне позвонить по поводу концертов», — подчеркнул представитель звезды.

Отметим, что в кругу близких людей Юлия Ахмедова не скрывает, что постоянно пользуется услугами психологов. Инсайдер рассказал Woman.ru, что это длится уже несколько лет.

«Когда она со сцены говорит ''Вчера была у психолога'', она не врет. Это началось еще со времен КВН. Юле всегда было тяжело принять поражение, а уж после финала 2010-го года, когда ее команда заняла последнее место с огромным разрывом, она вообще впала в жуткую депрессию», — поделился с нами аноним.

Более того, инсайдер рассказал нам, что людям всегда было очень трудно общаться с Ахмедовой: «Она самая тяжелая в плане общения, но при этом самая гениальная девушка в юморе — и была тогда, и осталась сейчас. Думаете, почему Дмитрий Бушуев, который пришел в их состав, так же быстро ушел из команды? Он не смог общаться с женщиной, которая эмоционально была сильнее его, да еще и быть ''под ней''».

1 2 3 4 5 6 7 Юлия Ахмедова обратилась за медицинской помощью

Несмотря на свой непростой характер, Ахмедова все же нашла свою любовь (а ведь раньше она часто жаловалась в своих выступлениях, что страдает от одиночества) — соосновательница StandUp Store в последнее время публикует совместные фотографии с таинственным мужчиной.