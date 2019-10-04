Что больше всего смущало экс-короля Малайзии в Оксане Воеводиной

Оказывается, причиной развода Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии стала не только предполагаемая неверность девушки, но еще и ее скандальное прошлое.

Вскрылись новые интересные подробности развода Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии. Оказывается, монаршую особу изначально смущала их разница во взглядах на жизнь. Светская барышня любила роскошь и славу, а ее избранник ― тишину и покой. Поэтому Мухаммад V был обескуражен, когда модель после тайной церемонии бракосочетания на родине жениха закатила шумный прием в Барвихе.

Более того, Воеводина стала первой женщиной в истории Малайзии, которая объявила себя женой, пока ее статус не был официально подтвержден королевским дворцом.

Также, как сообщил инсайдер порталу Daily Mail, Мухаммад V был не в курсе скандального прошлого своей супруги. А ведь вскоре после свадьбы СМИ стали напоминать о ее многочисленных романах, участии в шоу «Каникулы в Мексике» под именем Ксения Дягилева и том самом скандальном видео в бассейне, где она занялась сексом с одним из участников прямо на камеру.

«Если бы он знал об этом видео в бассейне, никогда бы не женился на ней. Ни один ответственный человек этого не сделает. Не нужно быть султаном, чтобы принять такое решение», ― заявили инсайдеры.

Мыльная опера «Развод Оксаны и Мухаммада», серия 25-я. Краткое содержание предыдущих серий: о расставании «Мисс Москвы-2015» и бывшего короля Малайзии стало известно, когда их общему сыну было всего два месяца. Мухаммад V посчитал, что его жена забеременела не от него и потребовал развод.

Новость о расставании просочилась в мировые СМИ, а Оксана притворялась, что у нее в семье все прекрасно, выкладывала в Инстаграм милые видео с мужем и признавалась ему в любви. Когда барышне непрозрачно намекнули, что все уже в курсе ее развода, та заявила, что официально все еще замужем, но притворяться счастливой женой перестала.

Воеводина не успокоилась и стала выдавать семейные тайны и интимные моменты подписчикам в Инстаграме, хотя ее об этом, в общем-то, никто не просил. Естественно, экс-король Малайзии не смог это стерпеть и официально заявил, что жалеет о браке с русской красоткой, и призвал общественность не верить в ее бредни.

Оксана в ответ дала большое интервью порталу Daily Mail, в котором заявила, что все еще официально замужем, воспитывает сына Леона сама, хотя у него есть биологический отец, и даже поведала, что готова сделать ДНК-тест, чтобы доказать свою верность супругу.

1 2 3 4 5 6 7 Инсайдеры рассказали о причинах развода Воеводиной и Мухаммада V

Ну а потом выкатила нереальные требования у Мухаммаду. Квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 642 млн рублей и ежемесячное содержание в размере 2 млн рублей. «За кого она меня принимает? Билла Гейтса?», ― жалуется Мухаммад своим юристам.