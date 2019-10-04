50-летняя Светлана Бондарчук назвала свой рост и вес

Светлана Бондарчук проявила чудеса откровенности и без прикрас рассказала подписчикам о самом главном: росте и весе.

Светлана Бондарчук ни с того ни с сего решила пообщаться с поклонниками в Инстаграме. Но вот беда: светская дива не знала, что интересно узнать ее фолловерам. Проблема решается просто ― нужно всего лишь задать вопрос.

50-летняя Бондарчук для затравочки решила опередить подписчиков и ответить на вопросы, которые ей бы точно задали: сколько она весит, какой у нее рост и размер ноги.

«Рост 176, вес 62, нога 39.5, возраст знаете», ― лаконично заявила Светлана и поинтересовалась, что еще поклонники хотят узнать о ней.

Итак, теперь мы также знаем: любимый цвет Бондарчук ― зеленый, а в одежде черный, любимое мороженое ― йогуртовое, миниатюрная блондинка никогда не сидела на диетах и часто не высыпается.

1 2 3 4 5 6 7 Светлана Бондарчук раскрыла свои вес и рост

Однако все же отметим, что Светлана, хоть и не сидит на диетах, но регулярно занимается фитнесом и йогой. Даже на отдыхе она не позволяет себе расслабиться и тратит время на упражнения для идеальной фигуры.