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50-летняя Светлана Бондарчук назвала свой рост и вес

Светлана Бондарчук проявила чудеса откровенности и без прикрас рассказала подписчикам о самом главном: росте и весе. 

Светлана Бондарчук ни с того ни с сего решила пообщаться с поклонниками в Инстаграме. Но вот беда: светская дива не знала, что интересно узнать ее фолловерам. Проблема решается просто ― нужно всего лишь задать вопрос.

50-летняя Бондарчук для затравочки решила опередить подписчиков и ответить на вопросы, которые ей бы точно задали: сколько она весит, какой у нее рост и размер ноги. 

«Рост 176, вес 62, нога 39.5, возраст знаете», ― лаконично заявила Светлана и поинтересовалась, что еще поклонники хотят узнать о ней.

Итак, теперь мы также знаем: любимый цвет Бондарчук ― зеленый, а в одежде черный, любимое мороженое ― йогуртовое, миниатюрная блондинка никогда не сидела на диетах и часто не высыпается.

Однако все же отметим, что Светлана, хоть и не сидит на диетах, но регулярно занимается фитнесом и йогой. Даже на отдыхе она не позволяет себе расслабиться и тратит время на упражнения для идеальной фигуры.

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04 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a030aa/Instagram
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Светлана Бондарчук

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да всем пофиг

  • Гость

    Да всем пофиг

    Согласна, она такая некрасивая.

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