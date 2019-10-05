Стала известна реальная причина, почему принц Гарри подал в суд на британские газеты

Сассексы вновь навлекли на себя гнев и осуждение общественности, а также возмутили членов своей семьи. Принц Гарри обвинил прессу в травле Меган Маркл, но умолчал о личных причинах нападок на СМИ.

Вот уже несколько дней не утихает водоворот критики, развернувшийся вокруг герцога и герцогини Сассекских. Неожиданно для всех принц Гарри решил свести счеты с таблоидами, «преследующими» и «травящими» его любимую супругу (как когда-то — по заявлению самого Виндзора — преследовали и травили его покойную мать леди Ди).

Принц Гарри упорно прикрывался именем своей супруги, дескать, его чрезмерный гнев вызван опасением за здоровье и благополучие супруги и маленького сына. После ответной реакции журналистов, осудивших Сассекса за эмоциональное (и, в общем-то, беспочвенное) послание, многие стали сомневаться в причинах, двигавших поведением Гарри.



Королевский источник подтвердил, что в этой истории все не так просто.

Выяснилось, что еще 27 сентября принц Гарри подал иск в Верховный суд Великобритании против изданий The Sun и Daily Mirror. Герцог Сассекский обвинил эти СМИ в попытке «незаконного взлома и перехвата сообщений его голосовой почты». Понимаем, такое наглое вторжение в личную жизнь возмутит любого! Однако сам Гарри об этом иске в своем анти-таблоидном обращении решил не упоминать.



А вот Меган Маркл обратилась в суд лишь 29 сентября, то есть спустя два дня после «начала войны», развязанной супругом. Поэтому считать ее «яблоком раздора» в этой ситуации уже некорректно.

1 2 3 ... 9 Сейчас в общественной жизни принца Гарри наступила черная полоса

Детали заявления принца Гарри и подробности обвинительного иска пока неизвестны: Сассексы не спешат комментировать свое решение, а королевские источники отказались высказываться по этому поводу.