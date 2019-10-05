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Стала известна реальная причина, почему принц Гарри подал в суд на британские газеты

Сассексы вновь навлекли на себя гнев и осуждение общественности, а также возмутили членов своей семьи. Принц Гарри обвинил прессу в травле Меган Маркл, но умолчал о личных причинах нападок на СМИ.

Вот уже несколько дней не утихает водоворот критики, развернувшийся вокруг герцога и герцогини Сассекских. Неожиданно для всех принц Гарри решил свести счеты с таблоидами, «преследующими» и «травящими» его любимую супругу (как когда-то — по заявлению самого Виндзора — преследовали и травили его покойную мать леди Ди).

Принц Гарри упорно прикрывался именем своей супруги, дескать, его чрезмерный гнев вызван опасением за здоровье и благополучие супруги и маленького сына. После ответной реакции журналистов, осудивших Сассекса за эмоциональное (и, в общем-то, беспочвенное) послание, многие стали сомневаться в причинах, двигавших поведением Гарри.

Королевский источник подтвердил, что в этой истории все не так просто.

Выяснилось, что еще 27 сентября принц Гарри подал иск в Верховный суд Великобритании против изданий The Sun и Daily Mirror. Герцог Сассекский обвинил эти СМИ в попытке «незаконного взлома и перехвата сообщений его голосовой почты». Понимаем, такое наглое вторжение в личную жизнь возмутит любого! Однако сам Гарри об этом иске в своем анти-таблоидном обращении решил не упоминать.

А вот Меган Маркл обратилась в суд лишь 29 сентября, то есть спустя два дня после «начала войны», развязанной супругом. Поэтому считать ее «яблоком раздора» в этой ситуации уже некорректно. 

Детали заявления принца Гарри и подробности обвинительного иска пока неизвестны: Сассексы не спешат комментировать свое решение, а королевские источники отказались высказываться по этому поводу. 

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05 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Только в статье забыли упомянуть, что "попытка незаконного взлома" была 10 лет назад. Какой-то Гарик тугодум

  • Ага, снова после драки отбеливаются и все безуспешно. Будто Гарри промывают мозги: «сделай что-нибудь! Посади всех, засуди! Как они смеют меня не любить?» он идёт и делает. В ответ все ржут и винят промывка единицу мозгов. И тут как в сказке про тугого Ваньку, который вечно делал что-то не то и жена каждый раз его долбила. «Что ты наделал? Что я сказала? - сказала засудить, я засуживаю! - а обо мне подумал? Теперь все кричат я виновата! Ты выставил меня виноватой! Или и говори что я не виновата, что это ты такой дурак!» гарюня с горя идёт и топит себя дальше, кричит, чтобы все отстали от жены, она не виновата 🤦‍♀️🤣

  • Недаром у османских правителей убивали всех сыновей,кроме старшего.Чтобы не вносить смуту в народ и тд. Прекрасно в Великолепном веке освящены и оправданы причины

  • Гость

    Недаром у османских правителей убивали всех сыновей,кроме старшего.Чтобы не вносить смуту в народ и тд. Прекрасно в Великолепном веке освящены и оправданы причины

    Следуя этой логике, в Грейт Британ и дочерей надо было убивать, они же тоже имеют право на престол.

  • Все-равно они разведутся.

  • Гость

    Недаром у османских правителей убивали всех сыновей,кроме старшего.Чтобы не вносить смуту в народ и тд. Прекрасно в Великолепном веке освящены и оправданы причины

    У мусликов всех убивают, даже повод не нужен.

  • Якобы взлом произошел в 2000 году, когда Гарри было лет 16 и по этому эпизоду человек был признан невиновным. На что Гарри второй раз надеется?) Меган тоже пролетит. Ее "друзья" с ее подачи цитировали письмо до его публикации, визги про частную жизнь в этом случае не пройдут, иначе придется и на проплаченных друзей подавать

  • Гость

    Недаром у османских правителей убивали всех сыновей,кроме старшего.Чтобы не вносить смуту в народ и тд. Прекрасно в Великолепном веке освящены и оправданы причины

    Вы пересмотрели фэнтези.

  • Вообще-то, пресс-служба Букингемского дворца не уточнила, идет ли речь о взломе голосовой почты самого принца либо его жены, герцогини Меган Маркл или ближайшего окружения супругов. 10 летний срок давности - обычные сплетни без официального подтверждения. Никто этого иска не видел

  • Мне слишком влом тратить время на чужие жизни. Со своей бы разобраться. Ну узнала, буду в курсе и всё теперь.

    А вы ЖИВЕТЕ людьми которым на вас ПО.

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