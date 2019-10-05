Наталья Бочкарева вышла на связь с поклонниками после слухов о параличе лица

4 октября в Сети появилась информация о том, что актриса серьезно заболела на фоне обвинений в употреблении запрещенных веществ. Вечером того же дня Наталья Бочкарева вышла на связь с поклонниками.

В последние дни российские СМИ только и говорят о Наталье Бочкаревой. Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали на одной из московских улиц и при обыске обнаружили запрещенные вещества. Сама актриса опровергает эту информацию и отрицает, что когда-либо употребляла наркотики.



Похоже, пристальное внимание, а также многочисленные обвинения и критика негативно сказались на здоровье Натальи. По крайней мере, так утверждал ее якобы друг Андрей Ковалев.

Музыкант дал интервью 5-tv.ru и сообщил, что чувствует себя Бочкарева просто ужасно. «Высокая температура. Парализована левая часть лица. Не вся парализация, а лицо парализовано. Она очень переживает и волнуется из-за той ситуации, в которую она попала. Она сама до конца не понимает, что произошло», — заявил Андрей.

Поклонники актрисы забили тревогу и буквально завалили ее сотнями сообщений с предложениями помощи. Однако у Натальи, похоже, все не так плохо.



4 октября вечером Бочкарева разместила в своем Инстаграме пост, ограничив при этом возможность комментирования. «Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...» — процитировала актриса слова Чаадаева.

1 2 3 ... 10 Уже несколько дней Наталья Бочкарева находится под пристальным вниманием публики

Многие восприняли это как ответ на заявление Ковалева. Слухи и домыслы распространяются очень быстро, а вот доказать свою невиновность потом приходится с большим трудом. Однако преданные фанаты Натальи Бочкаревой не сомневаются в честности своего кумира.