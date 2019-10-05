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Наталья Бочкарева вышла на связь с поклонниками после слухов о параличе лица

4 октября в Сети появилась информация о том, что актриса серьезно заболела на фоне обвинений в употреблении запрещенных веществ. Вечером того же дня Наталья Бочкарева вышла на связь с поклонниками. 

В последние дни российские СМИ только и говорят о Наталье Бочкаревой. Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали на одной из московских улиц и при обыске обнаружили запрещенные вещества. Сама актриса опровергает эту информацию и отрицает, что когда-либо употребляла наркотики. 

Похоже, пристальное внимание, а также многочисленные обвинения и критика негативно сказались на здоровье Натальи. По крайней мере, так утверждал ее якобы друг Андрей Ковалев.

Музыкант дал интервью 5-tv.ru и сообщил, что чувствует себя Бочкарева просто ужасно. «Высокая температура. Парализована левая часть лица. Не вся парализация, а лицо парализовано. Она очень переживает и волнуется из-за той ситуации, в которую она попала. Она сама до конца не понимает, что произошло», — заявил Андрей. 

Поклонники актрисы забили тревогу и буквально завалили ее сотнями сообщений с предложениями помощи. Однако у Натальи, похоже, все не так плохо. 

4 октября вечером Бочкарева разместила в своем Инстаграме пост, ограничив при этом возможность комментирования. «Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...» — процитировала актриса слова Чаадаева. 

  • Наталья Бочкарева
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    Уже несколько дней Наталья Бочкарева находится под пристальным вниманием публики
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Многие восприняли это как ответ на заявление Ковалева. Слухи и домыслы распространяются очень быстро, а вот доказать свою невиновность потом приходится с большим трудом. Однако преданные фанаты Натальи Бочкаревой не сомневаются в честности своего кумира. 

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05 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram,, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Бочкарева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какой глупый пиар ей устроили, фу (

  • Рано или поздно Бочкарёва под кайфом за рулём собьёт детей и родителей своих поклонников, которые ей верят и предлагают помощь

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