Трэвис Скотт впервые высказался о расставании с Кайли Дженнер

2 августа стало известно, что Кайли Дженнер и ее возлюбленный Трэвис Скотт решили взять паузу в отношениях. В тот же миг это известие обросло множеством домыслов, самый распространенный из которых — о многочисленных изменах рэпера.

По словам инсайдеров, Кайли Дженнер — девушка очень семейная. Ей нравится создавать дома уют, проводить время с близкими, а также нянчиться с маленькой Сторми и племянницами.



«Кайли молода, но ей очень хочется обычной семейной жизни. Она росла среди сестер, видела их счастье в браке, поэтому жаждет того же. Больше всего ей нравилось бывать дома с Трэвисом и их дочерью Сторми», — поделился инсайдер.

Несмотря на отчаянное желание вить уютное гнездышко, Кайли легко отпустила возлюбленного и, по слухам, сама настояла на перерыве в отношениях. Многие заподозрили, что дело тут нечисто: вероятно, рэпер изменял Дженнер с другими девушками. Особо бдительные пользователи Сети даже рассекретили имя инста-дивы, с которой Трэвис якобы сошелся еще до встречи с Кайли. Ей оказалась юная Рожан Кар.



Сама девушка отрицает какую-либо интимную связь с рэпером. «Пожалуйста, прекратите распространять лживую информацию и оставьте его, ее и меня в покое, потому что это влияет на реальную жизнь», — написала в своем Инстаграме Рожан.

1 2 3 ... 12 Сейчас Кайли Дженнер полностью сфокусирована на воспитании дочери

Не остался в стороне и Трэвис. «Задевает, когда видишь ложь, написанную о тебе. Фальшивые истории о том, что я обманывал и изменял Кайли, просто не соответствуют действительности. Сейчас я сосредоточен на жизни, музыке и семье — вот что правда», — заявил рэпер.



Кайли Дженнер разделяет позицию экс-бойфренда и старается не подливать масла в огонь. «Мы с Трэвисом в хороших отношениях, и сейчас наш главный приоритет — это Сторми. Наша дружба и дочь — это главное», — поделилась миллиардерша в своем Твиттере.