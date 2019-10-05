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18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе

18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе. 
Мария Михалкова-Кончаловская с женихом Никитой
Мария Михалкова-Кончаловская с женихом Никитой

Кажется, в семье Любови Толкалиной в скором времени сыграют свадьбу! Ее 18-летняя дочь Мария сказала «да» своему возлюбленному Никите, с которым встречается уже больше года. 

О 26-летнем избраннике единственной дочери Толкалиной известно мало, однако недавно пара сообщила, что решила переехать в Санкт-Петербург. Теперь Мария нередко выкладывает совместные фото с возлюбленным из постели. 

О своем решении звездная наследница рассказала в Инстаграме. 5 октября она разместила очередной кадр с Никитой и подписала: «Мне тут нашептывают на ушко... Разное... интересное. Обмолвилась, что помолвлены». 

Поклонники тут же принялись поздравлять талантливую художницу с радостной вестью. «Будьте счастливы!», «Замечательная пара», «Красивые и влюбленные», — написали подписчики девушки. 

А вот Любовь Толкалина не спешит ни комментировать новость, ни ставить дочери лайк под фотографией. Впрочем, это вовсе не значит, что Мария не рассказала о важном решении своей маме. Девушка не скрывает, что находится в очень теплых и доверительных отношениях с Толкалиной. А сама актриса признавалась, что одобряет выбор своей дочери и полностью поддерживает ее во всех начинаниях. 

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05 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @welcometomaria/Instagram,, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Любовь Толкалина, Мария Кончаловская

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  • Не хочу учиться, а хочу жениться, на радость бабушке Любе и дедушке Жоре.

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