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Принцесса Беатрис пригласила на свадьбу экс-невесту Эдоардо Моцци и их общего сына

Беатрис Йоркская, похоже, собирается начать свою новую жизнь в качестве супруги с абсолютно чистого листа. Новоиспеченная невеста позвала на предстоящее торжество бывшую девушку своего жениха. Вот что значит королевское благородство!
Эдоардо Моцци и принцесса Беатрис
Эдоардо Моцци и принцесса Беатрис

Старым обидам, ревности и малодушию — троекратное нет! Похоже, именно под таким лозунгом будет проходить свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Моцци. Жених, к слову, уже успел однажды сделать предложение руки и сердца другой девушке — дизайнеру интерьеров Даре Ханг. Несмотря на то, что у влюбленных родился сын Вулфи, свадьба все-таки не состоялась. 

Эдоардо Моцци с сыном
Эдоардо Моцци с сыном

Эдоардо и Дара расстались, однако из-за общего ребенка волей-неволей продолжают общаться и по сей день. Причем отношения у них весьма теплые. Инсайдер сообщил порталу Daily Mail, что «Дара очень благодарна за то, что даже после расставания с Эдо их сын остается счастливым. Они поочередно остаются с Вулфи в общем доме, чтобы мальчик рос с обоими родителями. Беатрис любезно позволяет им это делать».

Дара Ханг
Дара Ханг

Принцесса Йоркская пошла гораздо дальше: она окончательно решила отбросить ревность и позвала Дару Ханг на свадьбу. Не забыла добродушная невеста и о своем будущем пасынке — двухлетний Вулфи тоже получил именное приглашение. 

«Дара очень любит своего сына и, как ответственная мать, она его защищает. Но, как современная и зрелая женщина, она счастлива, что Беатрис будет сближаться с ее сыном, и рада принять участие в предстоящем торжестве», — поделился инсайдер. 

Что ж, похоже, все семьи действительно счастливы одинаково! Надеемся, что Даре, Эдоардо и Беатрис удастся сохранить взаимное доверие и симпатию на долгие годы. 

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06 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, @dara_huang/Instagram @princesseugenie/Instagram, Legion-Media.ru
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Принцесса Беатрис

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