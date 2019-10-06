Сэльма Блэр смогла вернуться к занятиям конным спортом после химиотерапии

Еще в июле этого года актриса переживала, что не скоро сможет сесть на любимую лошадь. Однако 5 октября она вновь надела униформу для конкура и навестила своего скакуна.

Конный спорт для Сэльмы Блэр, пожалуй, занятие более важное, чем актерство. Звезда много лет ездила на лошадях и даже участвовала в профессиональных состязаниях. Сэльма часто проводила вечера за прогулками в седле и всегда воспринимала скакунов своими друзьями. Ее Инстаграм помнит множество таких счастливых моментов: вот актриса целует своих скакунов, вот одерживает победы в соревнованиях, а вот — знакомит с лошадьми своего сына.

И зимой, и летом актриса готова была в любой момент вскочить на непарнокопытного друга и мчать по полю. Сэльма не оставила свои занятия и во время болезни, прогрессирующего рассеянного склероза. Даже когда на ковровые дорожки она выходила с тростью, а по городу перемещалась на специальном инвалидном кресле, она ежедневно приходила в стойло к своим лошадям и пыталась — хотя бы в качестве терапии — на них прокатиться.

Однако в июле 2019-го из-за обострения заболевания актриса объявила, что ей приходится оставить прогулки на лошадях. Из-за слабости ног и потери равновесия ей не удается даже забраться в седло, не то что прокатиться верхом! Многочисленные поклонники, знающие о любви Сэльмы к конному спорту, оставляли ей сотни сочувствующих комментариев и слов поддержки.

После изнурительной химиотерапии Блэр жаловалась на плохое самочувствие. По ее ощущениям, стало только хуже. Казалось бы, о возвращении в седло не могло идти и речи. Но день за днем звезда шла на поправку и теперь с нескрываемым удовольствием гуляет по городу, ходит на свидания и купается в бассейне.

Сэльма Блэр с мистером Нибблсом, 5 октября 2019

А 5 октября она впервые за долгое время надела конкурную униформу! В белых облегающих брюках и высоких ездовых сапогах Сэльма посетила стойло своей любимой лошади, мистера Нибблса. Актриса, которая из-за тяжелого лечения лишилась волос, примерила в качестве парика белоснежный хвост скакуна. Похоже, звезде даже удалось прокатиться верхом. Согласитесь, настоящее чудо!

1 2 3 ... 13 Сэльма Блэр уже много лет увлекается конным спортом

Пользователи Сети с восторгом встретили эту публикацию. Они восхитились упорством и жизнелюбием Сэльмы, а также пожелали ей постепенно входить в спортивную форму. «Ты обязана победить на новых соревнованиях», — написали подписчики Блэр.