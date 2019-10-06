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За несколько дней до родов Анастасия Решетова показала стремительно выросший живот

На старт, внимание и... почти «марш»! До родов возлюбленной Тимати остаются считаные дни, однако даже в это время малыш Анастасии продолжает расти.

Некоторые пользователи Сети сомневались, что в конце сентября — начале октября Анастасия Решетова должна родить. Многодетные мамы и диванные эксперты разных мастей уверяли, что для 8-го месяца беременности живот модели слишком уж скромный. Пока одни заявляли, что это — верный признак появления на свет девочки, другие усматривали в этих странных пропорциях следы фотошопа.

Анастасия на подобные комментарии не отвечала, но и сама выражала беспокойство из-за своих размеров. Ей казалось, что по срокам малыш должен занимать гораздо больше места. Однако теперь, на последней неделе перед родами, Решетова наконец спокойна. По крайней мере, в этом вопросе. 

Коллаж Анастасии Решетовой, 5 октября 2019
Коллаж Анастасии Решетовой, 5 октября 2019

Вечером 5 октября она опубликовала в своем Инстаграме коллаж, на котором сравнила себя на 18-й неделе беременности и на 38-й. 

«В августе писала, что живот у меня небольшой получается в отличие от размера крохи. Но, как все и прогнозировали, стремительный рост пришелся именно на последний месяц. Не по дням, а по часам, как говорится», — написала звезда.

Публикацию Анастасии мгновенно поддержала многодетная мама Елена Перминова. «Последняя неделя — самый набор», — прокомментировала она. 

Другие пользователи Сети отметили, что «живот совсем опустился», а значит, что в скором времени Решетова и Тимати поприветствуют новорожденного ребенка. 

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06 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • У меня такой же был с двойней девчонок, узкий и высокий)) Так и не опустился к родам.

  • Ну и уродливая картина там за ней на заднем плане.Такая же странная и несуразная,как и эти меведи,которые у него везде стоят.Это так,отступление.Ещё раздражает,почему-то,что она ребёнка постоянно называет "кроха",фу.

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