За несколько дней до родов Анастасия Решетова показала стремительно выросший живот

На старт, внимание и... почти «марш»! До родов возлюбленной Тимати остаются считаные дни, однако даже в это время малыш Анастасии продолжает расти.

Некоторые пользователи Сети сомневались, что в конце сентября — начале октября Анастасия Решетова должна родить. Многодетные мамы и диванные эксперты разных мастей уверяли, что для 8-го месяца беременности живот модели слишком уж скромный. Пока одни заявляли, что это — верный признак появления на свет девочки, другие усматривали в этих странных пропорциях следы фотошопа.

Анастасия на подобные комментарии не отвечала, но и сама выражала беспокойство из-за своих размеров. Ей казалось, что по срокам малыш должен занимать гораздо больше места. Однако теперь, на последней неделе перед родами, Решетова наконец спокойна. По крайней мере, в этом вопросе.

Коллаж Анастасии Решетовой, 5 октября 2019

Вечером 5 октября она опубликовала в своем Инстаграме коллаж, на котором сравнила себя на 18-й неделе беременности и на 38-й.



«В августе писала, что живот у меня небольшой получается в отличие от размера крохи. Но, как все и прогнозировали, стремительный рост пришелся именно на последний месяц. Не по дням, а по часам, как говорится», — написала звезда.

1 2 3 ... 12 В скором времени Анастасия Решетова должна родить

Публикацию Анастасии мгновенно поддержала многодетная мама Елена Перминова. «Последняя неделя — самый набор», — прокомментировала она.



Другие пользователи Сети отметили, что «живот совсем опустился», а значит, что в скором времени Решетова и Тимати поприветствуют новорожденного ребенка.