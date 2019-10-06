Брат Кейт Миддлтон обручился со своей возлюбленной

Джеймс Миддлтон долгое время слыл самым завидным женихом Великобритании. Высок, красив, бородат, да еще и скромен — феноменальный набор для мужчины! Однако по инсайдерской информации 32-летний бизнесмен уже обручен.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон не слишком привык к вниманию прессы. Год назад он переехал подальше от городской суеты в Кенсингтон. Там он разводит кур, собак и живет, как настоящий фермер. Младший брат герцогини Кембриджской не раз заявлял, что не переносит бремя свалившейся на него популярности, а потому предпочитает тихую жизнь вдали от цивилизации.

Джеймс Миддлтон со своими питомцами

Однажды во время прогулки с собакой в South Kensington Club к нему подошла симпатичная блондинка. Она призналась, что любит домашних животных и попросила разрешения у Джеймса погладить его кокер-спаниеля. Тот согласился — а спустя год сделал девушке предложение.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Об этом источник, близкий к паре, 5 октября рассказал порталу Daily Mail: «Да, они обручились. Джеймс подарил Ализе роскошное кольцо с сапфиром. Они держали помолвку в секрете, но новости начали просачиваться в Сеть, поэтому жених и невеста официально объявят обо всем на следующей неделе».

1 2 3 ... 12 По сообщению инсайдера, Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене обручились

29-летняя Ализе Тевене родилась и выросла во Франции, окончила факультет «инвестиций и финансов» в Queen Mary University of London. Стремительный роман с Джеймсом развивался ярко, однако влюбленным удалось держать свою личную жизнь вдали от прессы.



По долгу службы Миддлтону и Тевене не удается проводить все время за городом: в Лондоне они живут в общем доме, куда Ализе переехала вскоре после знакомства с женихом.

