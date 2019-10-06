Представитель Анастасии Заворотнюк опровергла появившиеся слухи о ее смерти

На протяжении недели не появлялось никакой информации о состоянии актрисы. По сообщениям телеграм-каналов, Анастасия Заворотнюк скончалась. Эту информацию прокомментировала Марина Потапова, работающая со звездой.

За судьбой и здоровьем всенародно любимой актрисы следит вся Россия. Начиная с сентября в Сети то и дело появляются слухи и домыслы о состоянии Анастасии Заворотнюк. По последним данным, сейчас она находится в одной из московских клиник с диагнозом рак мозга.



Ни врачи, ни родственники, ни друзья Анастасии не идут на контакт с журналистами и даже за огромные вознаграждения не собираются комментировать состояние звезды. Из-за этого рождаются все новые и новые слухи.

6 октября анонимный источник объявил, что Заворотнюк умерла 5 октября.

Это сообщение появилось в телеграм-канале «Только никому». По данным инсайдера, чьи знакомые работают в больнице, где находится Анастасия, информация верная. По крайней мере, «на 98%».



Редакция «СтарХита» мгновенно связалась с директором актрисы Мариной Потаповой и спросила, правда это или нет. Ответ был крайне лаконичным: «Нет».

1 2 3 ... 15 С конца лета вся страна следит за состоянием Анастасии Заворотнюк

Спустя время выяснилось, что некая медсестра из клиники пыталась заключить договор с прессой на публикацию снимков Анастасии Заворотнюк. По сообщению агентства Ura.ru, предприимчивая женщина хотела продать сенсационные кадры за огромную сумму. Медперсонал больницы уже проводит внутреннее расследование, а самой охотнице за богатством грозит тюремное заключение.