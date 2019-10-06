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Представитель Анастасии Заворотнюк опровергла появившиеся слухи о ее смерти

На протяжении недели не появлялось никакой информации о состоянии актрисы. По сообщениям телеграм-каналов, Анастасия Заворотнюк скончалась. Эту информацию прокомментировала Марина Потапова, работающая со звездой. 

За судьбой и здоровьем всенародно любимой актрисы следит вся Россия. Начиная с сентября в Сети то и дело появляются слухи и домыслы о состоянии Анастасии Заворотнюк. По последним данным, сейчас она находится в одной из московских клиник с диагнозом рак мозга. 

Ни врачи, ни родственники, ни друзья Анастасии не идут на контакт с журналистами и даже за огромные вознаграждения не собираются комментировать состояние звезды. Из-за этого рождаются все новые и новые слухи.

6 октября анонимный источник объявил, что Заворотнюк умерла 5 октября.

Это сообщение появилось в телеграм-канале «Только никому». По данным инсайдера, чьи знакомые работают в больнице, где находится Анастасия, информация верная. По крайней мере, «на 98%».

Редакция «СтарХита» мгновенно связалась с директором актрисы Мариной Потаповой и спросила, правда это или нет. Ответ был крайне лаконичным: «Нет». 

Спустя время выяснилось, что некая медсестра из клиники пыталась заключить договор с прессой на публикацию снимков Анастасии Заворотнюк. По сообщению агентства Ura.ru, предприимчивая женщина хотела продать сенсационные кадры за огромную сумму. Медперсонал больницы уже проводит внутреннее расследование, а самой охотнице за богатством грозит тюремное заключение.

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06 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Нет уж, нет уж. Умерла - так умерла (с).

  • Ничего себе!

  • Проблема в том,что доченька Заворотнюк палит всю контору,то в бутике,то инстаграме перепирается и выкладывает фотки,явно не у постели умирающей матери.Хоть бы заранее договорились о линии поведения.

  • Там семья ничего не скажет,только если случайно просочится.

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