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СМИ: Наталья Бочкарева исчезла после скандала

Соседи Натальи Бочкаревой заметили, что она перестала появляться на людях после скандала с задержанием из-за наркотиков. Также она вывезла все вещи из своей школы-студии.
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева 

Звезда шоу «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева угодила в самый центр наркотического скандала. На днях сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой была артистка. После этого женщина призналась, что в ее трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Все это сняли на мобильный телефон и опубликовали в Сети.

Потом, правда, Бочкарева выступила с обращением и заявила, что вообще не имеет никакого отношения ни к той таинственной женщине на видео, ни к наркотикам в принципе.

Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева

Затем в Сети появилась информация о том, что Наталья так распереживалась из-за случившегося, что у нее парализовало половину лица. «Даша Букина», очевидно, понимая серьезность ситуации, решила залечь на дно — она не общается с журналистами, ведь скандал приобрел немыслимые масштабы.

Артистка даже перестала появляться школе-студии, которую открыла для одаренных детей. Охранник заведения рассказал, что звезда «Счастливы вместе» приехала в студию поздно вечером, забрала какие-то вещи и больше там не появлялась. 

Соседи Натальи тоже забеспокоились за артистку. Теперь, говорят, ее не видно и не слышно. «Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», — рассказали соседи звезды изданию «СтарХит».

Впрочем, Наталья, кажется, не собирается признавать свою вину. На днях она опубликовала в Инстаграме цитату Петра Чаадаева и тонко намекнула, что считает инцидент с запрещенными веществами банальным недоразумением: «Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...».

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07 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram
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Наталья Бочкарева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У детей могут быть каникулы. Я своих тоже не вожу. Машину она не бросила, а не может водить до выяснения всех обстоятельств после конкретного обвинения

  • Какая она "звезда"?А.....оказывается "звезда шоу".Все понятно.То ,что спряталась,это уже хорошо.Не поняла про школу студию для одаренных детей.Кто то еще к ней детей водит?Она чему может научить детей?Родители,вам не страшно?

  • Гость

    У детей могут быть каникулы. Я своих тоже не вожу. Машину она не бросила, а не может водить до выяснения всех обстоятельств после конкретного обвинения

    Каникул еще нет.От стыда спряталась!Да и детей сейчас в школе затравят вопросами.

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