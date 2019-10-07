Принцы Гарри и Уильям, Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали первыми королевскими особами, появившимися в телерекламе

Герцог и герцогиня Сассекские объединились с Кембриджами и появились в рекламе Национальной службы здравоохранения Англии.

Принц Гарри и Меган Маркл, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон снялись в рекламе. И не какой-то жвачки или газировки, а очень серьезной организации — Национальной службы здравоохранения Англии, которая обещает найти совершенно новый подход к лечению психических заболеваний.



Четыре члена королевской семьи объединились, чтобы вместе запустить ресурс NHS, который предоставит персональные советы людям, борющимся со стрессом, депрессией или плохим сном.



Начиная с 7 октября для британцев начал свою работу сайт Every Mind Matters, где любой человек может получить индивидуальную помощь, состоящую из клинически проверенных способов улучшить свое психическое здоровье.

Реклама, которую сегодня вечером в 8:45 одновременно покажут абсолютно все коммерческие каналы, длится целых три минуты и больше напоминает короткометражный фильм. Это, в общем, неудивительно, ведь режиссером ролика выступил Ричард Кертис, который работал над культовым фильмом «Реальная любовь».



Принц Уильям в мини-фильме говорит следующее: «По всей стране миллионы из нас сталкиваются с проблемами психического здоровья — в любом возрасте, с любой интенсивностью и по разным причинам. Мы чувствуем стресс, уныние, беспокойство или проблемы со сном».

А Меган Маркл подчеркивает: «С сегодняшнего дня появился новый способ изменить ситуацию. Every Mind Matters покажет вам простые способы позаботиться о вашем психическом здоровье».

Итак, что же это такое? Новая онлайн-платформа NHS была одобрена всеми крупными благотворительными организациями и ведущими врачами в области психического здоровья. Она включает в себя короткую анкету с вопросом о настроении, сне и любых проблемах, которые есть у человека.



После заполнения анкеты каждый участник программы получит индивидуальный план с практическими советами, которые помогут улучшить его психическое здоровье. Например, человек, переживающий из-за нехватки денег, будет направлен в местные службы консультирования по вопросам задолженности.



1 2 3 4 5 6 7 Герцог и герцогиня Сассекские объединились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, чтобы сняться в рекламной кампании

Сайт создан как дополнение к уже существующим службам заботы о психическом здоровье населения и будет действовать на опережение. Предполагается, что таким образом многие проблемы не выйдут из-под контроля и не превратятся в болезни, требующие медикаментозного лечения.