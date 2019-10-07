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Принцы Гарри и Уильям, Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали первыми королевскими особами, появившимися в телерекламе

Герцог и герцогиня Сассекские объединились с Кембриджами и появились в рекламе Национальной службы здравоохранения Англии. 

Принц Гарри и Меган Маркл, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон снялись в рекламе. И не какой-то жвачки или газировки, а очень серьезной организации — Национальной службы здравоохранения Англии, которая обещает найти совершенно новый подход к лечению психических заболеваний.

Четыре члена королевской семьи объединились, чтобы вместе запустить ресурс NHS, который предоставит персональные советы людям, борющимся со стрессом, депрессией или плохим сном.

Начиная с 7 октября для британцев начал свою работу сайт Every Mind Matters, где любой человек может получить индивидуальную помощь, состоящую из клинически проверенных способов улучшить свое психическое здоровье. 

Реклама, которую сегодня вечером в 8:45 одновременно покажут абсолютно все коммерческие каналы, длится целых три минуты и больше напоминает короткометражный фильм. Это, в общем, неудивительно, ведь режиссером ролика выступил Ричард Кертис, который работал над культовым фильмом «Реальная любовь».

Принц Уильям в мини-фильме говорит следующее: «По всей стране миллионы из нас сталкиваются с проблемами психического здоровья — в любом возрасте, с любой интенсивностью и по разным причинам. Мы чувствуем стресс, уныние, беспокойство или проблемы со сном».

А Меган Маркл подчеркивает: «С сегодняшнего дня появился новый способ изменить ситуацию. Every Mind Matters покажет вам простые способы позаботиться о вашем психическом здоровье».

Итак, что же это такое? Новая онлайн-платформа NHS была одобрена всеми крупными благотворительными организациями и ведущими врачами в области психического здоровья. Она включает в себя короткую анкету с вопросом о настроении, сне и любых проблемах, которые есть у человека.

После заполнения анкеты каждый участник программы получит индивидуальный план с практическими советами, которые помогут улучшить его психическое здоровье. Например, человек, переживающий из-за нехватки денег, будет направлен в местные службы консультирования по вопросам задолженности. 

  • Принц Уильям
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    Герцог и герцогиня Сассекские объединились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, чтобы сняться в рекламной кампании
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Сайт создан как дополнение к уже существующим службам заботы о психическом здоровье населения и будет действовать на опережение. Предполагается, что таким образом многие проблемы не выйдут из-под контроля и не превратятся в болезни, требующие медикаментозного лечения. 

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07 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • с каких это пор благотворительность стала рекламой?

  • Если освободить людей от королевского налога, их покинут бессонница и уныние. «Ведь это же наш общий газ, но мечты сбываются только у вас.»

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