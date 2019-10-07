Бузова, Долина, Кудрявцева и другие селебы посоревновались в оригинальности образов на премьере «Комедии о том, как банк грабили»

5 октября прошла премьера полумюзикла, на которой собрался весь свет отечественного шоубиза. Лариса Долина, Андрей Макаревич, Алена Шишкова и многие другие не только оценили искрометный юмор комедии, но и отыскали собственное сокровище.

5 октября в Театре МДМ состоялась премьера полумюзикла «Комедия о том, как банк грабили». Российскую версию знаменитого британского спектакля посетили звезды шоу-бизнеса, артисты, режиссеры, выдающиеся общественные деятели, популярные блогеры и журналисты.

Гости первыми увидели яркую и остроумную историю, которую создатели называют «бродвейским реверансом Голливуду».

Стоит ли говорить, что и дресс-код зрителей, и все события вечера были исполнены духом кинематографа.

Дмитрий Богачев, Алексей Кортнев, Алена Свиридова с сыном Григорием, Елена Чарквиани, Лариса Долина, Александр Олешко

Дмитрий Богачев, продюсер театральной компании «Бродвей Москва», в финале спектакля под крики «браво!» неожиданно для зрителей спустился на сцену с двадцатиметровой высоты без страховки, держась одной рукой за трос, и поблагодарил всех «соучастников» ограбления: артистов и создателей спектакля — режиссера российской постановки Кэти-Энн Макдонаф и Анну Шевчук, автора русского текста Александру Козыреву и музыкального руководителя Анну Куликову.

Ослепительной звездой вечера (а по совместительству — исполнительницей одной из главных ролей спектакля) стала Анастасия Стоцкая.

Анастасия Стоцкая

Муза постановки, она появилась на ковровой дорожке с сценическом образе и буквально приковала к себе восхищенные взгляды публики.



Пьеса еще не была представлена на Бродвее, однако «американский след» этой британской комедии был очевиден. Действие спектакля происходит в Миннеаполисе в конце криминальных пятидесятых. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, уважаемые (и очень богатые) жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным драгоценным камнем.



Ольга Бузова

Бриллиант искали и одетые в перчатки и темные очки гости закрытой премьеры. А их было немало! Настоящим фурором стало появление Ольги Бузовой, которая облачилась в лучших гангстерских традициях Голливуда. Солнцезащитные очки, эффектная шуба и усыпанное металлическими вставками платье.

Лариса Долина

Лариса Долина одной из первых оценила полумюзикл «Комедия о том, как банк грабили». Для выхода в свет певица выбрала черно-белое платье в духе стиляг. Свой образ артистка дополнила черными очками в дерзкой «кошачьей» оправе и ярким красным поясом.

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова тоже остановила свой выбор на черно-красной гамме. Телеведущая сделала классическую «голливудскую» укладку, а также не забыла и о перчатках — характерной детали гардероба гангстеров 1950-х. Смотрелась Екатерина эффектно и интригующе.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич не менее тщательно продумал свой аутфит «грабителя». Плащ, словно из криминальных драм, он он умело сочетает с широкополой шляпой «следователя». Солнцезащитные очки завершили его смелый образ.

Алена Шишкова

А вот Алена Шишкова решила не экспериментировать: на ковровой дорожке театра МДМ она появилась в светлом спортивном костюме и кожаной куртке. Никаких черных очков и голливудских локонов!

Алена Водонаева

Модную компанию ей оставила Алена Водонаева. Знаменитость и вовсе не знала, что на мероприятии будет фото-колл и папарацци, поэтому, по ее словам, вовсе не готовилась к торжественному событию. На премьеру она шла в качестве зрителя, а не звездной гостьи. Поэтому на презентации комедии Водонаева появилась совсем не в тематическом образе.

Лера Кудрявцева и Андрей Разыграев

Остались верны своему стилю и Лера Кудрявцева вместе с коллегой и другом Андреем Разыграевым. На ковровой дорожке они устроили шуточный поединок за главное сокровище вечера — роскошный бриллиант, тот самый, что с изобретательностью и рвением искали герои постановки.

Алена Свиридова с сыном Григорием

Алена Свиридова появилась на премьере вместе с сыном Григорием: актриса и ее звездный наследник выбрали аутфиты мрачных оттенков.



Среди звездных гостей были Александр Швыдкой, Яна Поплавская, Ирина Безрукова, Александр Олешко, Мария Погребняк, Юлия Барановская, Елизавета Арзамасова и другие селебрити.