Почему Меган Маркл постоянно носит платья-рубашки

Во время тура по Африке мы часто видели Меган Маркл в платьях-рубашках. Западная пресса дала неожиданное, но очень милое объяснение этому модному приему герцогини.

После того, как Сассексы вернулись с африканского тура, в Сети появились новые подробности, касающиеся образов Меган Маркл, в которых она появлялась на благотворительных мероприятиях и официальных встречах.

Если присмотреться к аутфитам Меган, сложно не заметить закономерность: она часто надевала платья-рубашки. Совпадение? Так не думает британская газета Express.

Во-первых, платья-рубашки обычно делают из натуральных материалов, поэтому их комфортно носить в жарких странах. Во-вторых, подобный наряд добавляет образу женственности, не требуя дополнительных усилий: достаточно добавить ремень, который подчеркнет талию.

Самая же главная причина кроется.. в сыне Меган Маркл. Арчи сейчас всего 5 месяцев, так что герцогиня кормит его грудью. Таким образом, платье-рубашка — идеальный выбор для молодой матери.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл часто появлялась в платьях-рубашках, потому что в них удобно кормить малыша грудью

К тому же наряд подобного фасона позволяет королевской особе не чувствовать дискомфорт из-за изменившейся после родов фигуры. Платье создает красивый силуэт, не прилегая к телу и подчеркивая прекрасные ноги герцогини.