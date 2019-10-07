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Почему Меган Маркл постоянно носит платья-рубашки

Во время тура по Африке мы часто видели Меган Маркл в платьях-рубашках. Западная пресса дала неожиданное, но очень милое объяснение этому модному приему герцогини.
Меган Маркл, принц Гарри

После того, как Сассексы вернулись с африканского тура, в Сети появились новые подробности, касающиеся образов Меган Маркл, в которых она появлялась на благотворительных мероприятиях и официальных встречах.

Меган Маркл, принц Гарри

Если присмотреться к аутфитам Меган, сложно не заметить закономерность: она часто надевала платья-рубашки. Совпадение? Так не думает британская газета Express.

Меган Маркл, принц Гарри

Во-первых, платья-рубашки обычно делают из натуральных материалов, поэтому их комфортно носить в жарких странах. Во-вторых, подобный наряд добавляет образу женственности, не требуя дополнительных усилий: достаточно добавить ремень, который подчеркнет талию.

Меган Маркл

Самая же главная причина кроется.. в сыне Меган Маркл. Арчи сейчас всего 5 месяцев, так что герцогиня кормит его грудью. Таким образом, платье-рубашка — идеальный выбор для молодой матери.

  • Меган Маркл, принц Гарри
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    Меган Маркл часто появлялась в платьях-рубашках, потому что в них удобно кормить малыша грудью
    Смотреть галерею

К тому же наряд подобного фасона позволяет королевской особе не чувствовать дискомфорт из-за изменившейся после родов фигуры. Платье создает красивый силуэт, не прилегая к телу и подчеркивая прекрасные ноги герцогини.

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07 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Просто фигуру легче спрятать под такими платьями-рубашками-халатами) Начинают тут теории заговора разводить.

  • какие же они хорошенькие, настоящие глаз радуется глядя на них

  • какой грудью она его кормит? Чужой? Она на 3-5 дней уезжала минимум несколько раз уже в другие страны, зачем опять брехать???

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