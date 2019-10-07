«Иранская Анджелина Джоли» попала под арест

22-летняя блогерша Сахар Табар обрела популярность благодаря жутким снимкам в Инстаграме. Источником вдохновения для девушки стала Анджелина Джоли, на которую та старалась быть похожа. В интервью 2017 года Сахар рассказывала, что перенесла множество пластических операций, чтобы выглядеть как ее кумир.
Правда, уже через год блогерша призналась, что никогда не ложилась под нож. Ее фото в Инстаграме — результат фотошопа и специального мейкапа, который она накладывала в течение нескольких часов.
Впрочем, количество подписчиков продолжало расти. Многим нравилось гротескное копирование образа голливудской актрисы. Однако находились и люди, которые считали подобный контент неуместным и сравнивали Сахар с героиней фильма Тима Бертона «Труп невесты», но дальше неприятных комментариев дело не заходило.
В конце концов, на аккаунт Сахар начали поступать жалобы от пользователей Инстаграма, в которых ее обвиняли в несоблюдении иранских законов. Блогершу арестовали по подозрению в богохульстве, подстрекательстве к насилию и воровству, поощрении коррупции, а также в оскорблении «дресс-кода страны», а ее микроблог с 400 000 подписчиками просто удалили.