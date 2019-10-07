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«Иранская Анджелина Джоли» попала под арест

Иранскую девушку, которая на протяжении нескольких лет копировала внешность Анджелины Джоли и выкладывала фотографии в Инстаграм, арестовали за несоблюдение законов страны.
Сахар Табар
Сахар Табар

22-летняя блогерша Сахар Табар обрела популярность благодаря жутким снимкам в Инстаграме. Источником вдохновения для девушки стала Анджелина Джоли, на которую та старалась быть похожа. В интервью 2017 года Сахар рассказывала, что перенесла множество пластических операций, чтобы выглядеть как ее кумир.

Сахар Табар
Сахар Табар

Правда, уже через год блогерша призналась, что никогда не ложилась под нож. Ее фото в Инстаграме — результат фотошопа и специального мейкапа, который она накладывала в течение нескольких часов. 

Сахар Табар
Сахар Табар
«Это мой способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не мое истинное лицо», — заявляла Сахар Табар.
Сахар Табар
Сахар Табар

Впрочем, количество подписчиков продолжало расти. Многим нравилось гротескное копирование образа голливудской актрисы. Однако находились и люди, которые считали подобный контент неуместным и сравнивали Сахар с героиней фильма Тима Бертона «Труп невесты», но дальше неприятных комментариев дело не заходило.

В конце концов, на аккаунт Сахар начали поступать жалобы от пользователей Инстаграма, в которых ее обвиняли в несоблюдении иранских законов. Блогершу арестовали по подозрению в богохульстве, подстрекательстве к насилию и воровству, поощрении коррупции, а также в оскорблении «дресс-кода страны», а ее микроблог с 400 000 подписчиками просто удалили.

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07 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @sahartabar.before, @sahartabar_officialx/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Конечно творчество у девушки своеобразное и для многих пугающее. Но ведь не нравиться-не смотри. В представленных фото я не увидела каких то не хороших призывов. К чему? Ну нравиться ей размалёвывать лицо да ради бога. По-моему тюрьма это чересчур….

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