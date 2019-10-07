«Я перестала себя узнавать»: Анджелина Джоли открыто заговорила о разводе с Брэдом Питтом

Несмотря на то, что развод одной из самых красивых пар Голливуда широко освещался в прессе, Брэд и Анджелина практически не комментировали это болезненное событие. Наконец Джоли решилась прервать молчание.

Брэд и Анджелина сошлись на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», и после этого их роман развивался стремительно. В 2006 году Джоли родила Питту дочь Шайло, а через два года — близнецов Нокса и Вивьен. Весь мир следил за «Бранджелиной», которых по праву считали одной из самых красивых звездных пар. Однако и за их расставанием, которое тянулось на протяжении трех лет, наблюдали тысячи глаз.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом и дочерьми Захарой, Шайло и Вивьен

О том, как разрыв отношений сказался на самих актерах, ходили самые разнообразные — и порой даже фантастические — слухи. Бывшая няня Джоли с упоением рассказывала о том, в какой хаос знаменитость превратила жизнь своих детей, позволяя им употреблять спиртное и смотреть кино для взрослых. И это в то время, когда она держала Брэда в ежовых рукавицах! 55-летнего актера в свою очередь обвиняли в злоупотреблении спиртным и антидепрессантами.

Наконец Анджелина решила расставить все точки над i и заодно прервать поток информации от «инсайдеров», которые противоречили друг другу. В интервью французскому журналу Madame Figaro 44-летняя звезда «Малефисенты» и «Туриста» откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить, когда она осталась одна.

«Я перестала себя узнавать. Я чувствовала себя маленькой и незначительной. Я ощущала глубокую и искреннюю печаль. Мне было больно», — поведала звезда.

Расставание далось актрисе настолько тяжело, что она решила никогда не выходить замуж.

Однако Анджелина попыталась найти и положительные стороны в своем положении, явно вспомнив слова Ницше: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Она попыталась пережить все происходящее и добавила, что непременно передаст свой урок детям:

«Все эти вещи здорово приземляют тебя и напоминают о том, насколько мы должны быть счастливы тем, что просто живы».

1 2 3 ... 10 Анджелина Джоли и Брэд Питт были одной из самых красивых пар шоу-бизнеса

Добавим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о совместной опеке над шестью детьми: усыновленными 18-летним Мэддоксом, 14-летней Захарой и 15-летним Паксом, а также рожденными в союзе актеров 13-летней Шайло Нувель и 11-летними Вивьен Маршелин и Ноксом Леоном.