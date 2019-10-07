Раскрыта личность мужчины, который изнасиловал Деми Мур в 15 лет

В своих мемуарах Inside Out Деми Мур призналась, что была изнасилована еще во время учебы в школе. Журналисты провели собственное расследование и выяснили, кем же оказался тот таинственный преступник.

Деми Мур

В сентябре Деми Мур шокировала общественность: в ее мемуарах Inside Out было опубликовано столько сенсационного (и весьма противоречивого) материала, что хватило бы сразу на несколько блокбастеров. Воспоминания актрисы о мучительном выкидыше, разрыве отношений с Эштоном Катчером, наркозависимости и изнасиловании в 15-летнем возрасте изумили ее поклонников.

Деми Мур в школьные годы

Прессу тоже заинтересовала история актрисы, особенно — личность таинственного мужчины, растлившего юную Деми. Сама звезда упоминала, что знала своего насильника, но обошлась без имен. Мур рассказала лишь то, что насильник был приятелем ее мамы Вирджинии Кинг. Более того, за ее молчание он якобы заплатил 500 долларов.

Деми Мур

Британское издание The Sun совместно с Radar.Online провели собственное расследование и выяснили, что таинственным мужчиной является бизнесмен и владелец популярного клуба для знаменитостей Василь Дюма, который скончался еще в 1997-м.



В его заведение La Cage Aux Folles часто наведывались Элтон Джон, Мишель Пфайфер, Сильвестр Сталлоне и другие селебрити.

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Мать Деми Мур познакомилась с ним в 1970-х, и Василь сразу положил глаз на 15-летнюю школьницу. Однажды он подкараулил будущую актрису и изнасиловал ее. Деми признается, что никому не рассказывала об этой истории, потому что считала себя виноватой.



Однако Дюма не успокаивался. Через неделю после инцидента он как ни в чем не бывало подошел к Мур и спросил: «Каково это, знать, что твоя мать продала тебя за 500 долларов?». Деми до сих пор не верит, что это правда. Однако выяснить истину уже не представляется возможным — Вирджиния Кинг умерла в 1998-м.