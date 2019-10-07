Накануне 67-летия Владимир Путин уехал в тайгу

Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге. Владимир Путин любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы и поднимался в горы. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Владимир Путин

7 октября Владимир Путин празднует свое 67-летие. Накануне праздника глава государства посетил тайгу, где насладился осенней красотой природы.

Вместе с Сергеем Шойгу президент совершил пешую прогулку по таежному лесу.

Владимир Путин

Во время отдыха министр обороны выкопал куст брусники, а Владимир Путин посоветовал чиновнику посадить его на даче.

Владимир Путин

Несколько участков тайги президент преодолел на машине, а затем снова пошел пешком, забравшись на гору. Владимир Путин заметил, что с высоты Енисей смотрится особенно красиво.

Владимир Путин

Во время прогулки Владимир Путин нашел гриб, к шляпке которого прилипла шишка. Президент взял ее, несколько раз подул, и забрал себе в качестве сувенира.

Сам день рождения президент проведет в кругу друзей и близких.

Владимир Путин и Сергей Шойгу

У президента особое отношение к сибирской природе. Много лет подряд он старается проводить в этих местах отпуск или выходные. Во время одной из таких поездок Владимир Путин поймал в хакасском озере щуку весом 21 килограмм.

Владимир Путин

Осень — пожалуй, самое красивое время для прогулок в лесу. Рекомендуем выделить время, чтобы по примеру президента выбраться на природу.