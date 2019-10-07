Подписчики приняли моложавую и подтянутую маму Алены Шишковой за ее подругу-ровесницу

Алена Шишкова куда чаще публикует фотографии с мамой Тимати, чем с собственной родительницей. Однако иногда она балует подписчиков семейными фото, и становится ясно, от кого девушка унаследовала свою красоту.

6 октября Алена Шишкова разместила редкое совместное фото с мамой в своем Инстаграме. На нем они замерли, обнявшись. Женщины отдали предпочтение уютным свитерам: 26-летняя модель примерила бежевый, а ее родительница — черный. Мать и дочь решили обойтись без яркого макияжа и лишь подчеркнули голубые глаза подводкой.

Алена Шишкова с мамой Надеждой

«Лисицы-сестрицы», — подписала Шишкова снимок. Некоторые фолловеры модели не сразу поняли, с кем же та сфотографировалась. Они гадали, принимая маму Алены за ее подругу или сестру. Действительно, Надежда Шишкова великолепно выглядит и кажется значительно моложе своего возраста.

«Точно мама? Подруга вроде», «Да ладно? Не сестра, не подруга, а мама? Очень круто выглядит», «Мама как девочка!», «Я подумала, подруга, очень красивые», — восхищались пользователи. В какой-то момент Надежда Шишкова и сама появилась в комментариях у дочери. В ответ на многочисленные комплименты своей внешности женщина рассказала, как ей удается сохранять красоту:

«Открою секрет: лето, чистый воздух, баня, веник, сад и огород — это лучшие спа-салон и фитнес», — поведала мама Алены.

Алена Шишкова не всегда получает такое большое количество комплиментов, как за недавнее фото с мамой. Модель часто критикуют за излишнюю худобу. Из-за проблем с набором веса она даже посещала специализированную клинику.

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Алена Шишкова нечасто показывает подписчикам фото своей мамы

Добавим, что Алена Шишкова и Тимати в 2014 году стали родителями Алисы. Девочку помогает воспитывать Симона Юнусова, бабушка со стороны отца. Несмотря на расставание, Алена и ее экс-бойфренд сохранили хорошие отношения.