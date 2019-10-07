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Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

На днях Ким Кардашьян уехала в родную Армению, и теперь стало ясно, зачем. Звезда крестила своих детей!
Семейство Кардашьян
Семейство Кардашьян

На сайте издания Style.news.am появились фотографии и видео из Армении, на которых сестры Кардашьян вместе со своими детьми направляются в часовню Святого Вардана Мамиконяна. 

Кортни Кардашьян с детьми
Кортни Кардашьян с детьми

Отвечая на вопрос СМИ, крестила ли Ким Кардашьян своих детей в Святом Эчмиадзине, иерей Ваграм Меликян ответил утвердительно. Другие подробности этого события не сообщаются.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян с детьми

«Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались и в назначенное время пришли и приняли крещение», — прокомментировал новость Ваграм Меликян. 

Дети Ким были одеты в белые рубахи и послушно следовали за мамой (а Чикаго и Псалм — сидели на ее руках).

Крещение состоялось 7 октября в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви и резиденции католикоса всех армян. Крестным отцом стал один из дьяконов Эчмиадзина. Похоже, если бы не эти крупицы информации, добытые журналистами, мы бы и не узнали о столь знаменательном событии в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста.

  • Ким Кардашьян, Канье Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст, Псалм Уэст
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    В Сети появились видео, подтверждающие, что Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
    Смотреть галерею

У супругов четверо детей — дочери Норт и Чикаго, а также сыновья Сейнт и Псалм. По данным зарубежных изданий, старшая дочь Ким и Канье Норт была крещена в Иерусалиме еще в 2015 году.

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07 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото NEWSam STYLE/Youtube.com, Getty Images, @kimkardashian/Instagram
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Ким Кардашьян

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