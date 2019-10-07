Спустя несколько месяцев после родов Оксана Воеводина решила заняться конным спортом

После того, как Оксана Воеводина дала первое интервью о расставании с Мухаммадом V, а заодно шокировала его требованиями милионных алиментов, она благосклонно решила дать подписчикам немного отдохнуть от страстей.
Оксана поделилась с подписчиками коротким видео из подмосковного конноспортивного комплекса «Отрада». На нем Воеводина исполняет мечту всех девочек — с упоением обнимает и гладит красивого коня.
Воеводина надела облегающую кожаную куртку, распустила волосы и сделала неизменный яркий макияж. Не сомневаемся, все, включая жеребца, оценили женственный образ Оксаны.
Примечательно, что «мисс Москва — 2015» решила заняться конным спортом всего через 4 месяца после рождения сына. Отличный способ поддерживать себя в форме! Маленький Леон, как утверждает Оксана, очень похож на своего царственного родителя, в то время как экс-король Малайзии сомневается в своем отцовстве.
В комментариях пользователи наперебой восхищались красотой Воеводиной. Правда, один из фолловеров призвал коня проявить бдительность и не доверять этой очаровательной девушке. Мало ли что может произойти потом.
Стоимость одного занятия верховой ездой в клубе «Отрада» составляет 5 тысяч рублей. Возможно, расходы на весьма недешевое хобби ростовчанки тоже войдут в масштабный список требований Воеводиной к бывшему мужу. В конце концов, гулять так гулять.