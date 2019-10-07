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Спустя несколько месяцев после родов Оксана Воеводина решила заняться конным спортом

Оксана Воеводина ненадолго прервала бразильский сериал о своих отношениях с бывшим королем Малайзии и удивила своих подписчиков новым хобби. Многие особы королевской крови увлекались верховой ездой. «Мисс Москва» решила не отставать от них. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном Леоном

После того, как Оксана Воеводина дала первое интервью о расставании с Мухаммадом V, а заодно шокировала его требованиями милионных алиментов, она благосклонно решила дать подписчикам немного отдохнуть от страстей. 

Оксана поделилась с подписчиками коротким видео из подмосковного конноспортивного комплекса «Отрада». На нем Воеводина исполняет мечту всех девочек — с упоением обнимает и гладит красивого коня. 

«Мое новое хобби», — подписала ролик Оксана. Она не изменила себе и даже на уроке верховой езды появилась при полном параде.

Воеводина надела облегающую кожаную куртку, распустила волосы и сделала неизменный яркий макияж. Не сомневаемся, все, включая жеребца, оценили женственный образ Оксаны.

Примечательно, что «мисс Москва — 2015» решила заняться конным спортом всего через 4 месяца после рождения сына. Отличный способ поддерживать себя в форме! Маленький Леон, как утверждает Оксана, очень похож на своего царственного родителя, в то время как экс-король Малайзии сомневается в своем отцовстве.

В комментариях пользователи наперебой восхищались красотой Воеводиной. Правда, один из фолловеров призвал коня проявить бдительность и не доверять этой очаровательной девушке. Мало ли что может произойти потом.

Стоимость одного занятия верховой ездой в клубе «Отрада» составляет 5 тысяч рублей. Возможно, расходы на весьма недешевое хобби ростовчанки тоже войдут в масштабный список требований Воеводиной к бывшему мужу. В конце концов, гулять так гулять.

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07 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @rihanapetra/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На какие шиши?

  • И где хиджаб? Тоже продала??

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