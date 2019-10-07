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Оксана Воеводина продала обручальное кольцо в три раза дешевле, чтобы оплатить медицинские счета

7 октября Оксана Воеводина сделала сенсационное заявление: оказалось, она вынуждена была расстаться с дорогостоящим свадебным подарком мужа, чтобы расплатиться с долгами.

Сейчас Оксана Воеводина растит своего наследника одна. Предполагаемый отец ребенка, малайзийский экс-король Мухаммад V, участвовать в воспитании сына отказывается. Более того, он бросил супругу на четвертом месяце беременности и не признает себя отцом маленького мальчика. 

Ранее анонимные источники утверждали, что экс-король не платил Оксане «ни копейки» после расставания.

7 октября Воеводина подтвердила эту информацию и дала интервью изданию MailOnline. Модель поведала, как тяжело жила на последних сроках беременности и едва сводила концы с концами.

На имя Оксаны приходили счета из швейцарской клиники, в которой знаменитость наблюдалась сразу после зачатия малыша. Однако без поддержки обеспеченного Мухаммада V оплачивать баснословные суммы не представлялось возможным. Оксана влезла в долги, но не могла заработать деньги на их погашение. Тогда она решилась на отчаянный шаг и продала свое обручальное кольцо. 

Это ювелирное изделие дизайнера Джейкоба Арабо оценивается в 203 000 фунтов стерлингов (что в пересчете на российскую валюту составляет свыше 16 млн 231 тысяч рублей).

«Цена, по которой я продала кольцо, была в три раза ниже реальной стоимости. Я использовала эти деньги, чтобы покрыть медицинские счета в Швейцарии, иначе я бы рисковала потерять ребенка», — призналась Воеводина.  

Друзья модели подтвердили эту информацию: «Муж бросил Оксану, так что ей пришлось самой оплачивать все расходы. Она могла лишиться ребенка, поэтому вынуждена была избавиться от кольца».

Теперь роскошное украшение блестит на руке какой-то другой красавицы, которой повезло в жизни чуть больше, чем Оксане Воеводиной. 

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07 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @rihanapetra/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Интересно, ее история хоть кого-нибудь чему-нибудь научит? Хотелось бы.

  • Когда она там наблюдалась в швейцарской клинике, когда рожала в Москве и уже давно сидит там же? Договор с клиникой в приличных странах обычно заключают на полное сопровождение вплоть до родов

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