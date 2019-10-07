«Она не хочет общаться»: друг Бочкаревой рассказал, куда пропала актриса

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Артистку поймали с запрещенными веществами, хотя она заявляет, что никогда ничего не употребляла. Сейчас она скрывается от общественности.

Наталья Бочкарева

На днях инсайдеры поделились с изданием «СтарХит» интересной информацией. Оказывается, 39-летняя Наталья Бочкарева, та самая Даша Букина из «Счастливы вместе», уже несколько дней не появляется в поле зрения соседей: «Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров».

Более того, актриса вывезла из своей московской школы-студии все вещи, сделав это поздно ночью.

Поклонники артистки забеспокоились: куда же пропала их любимица? Оказалось, что все хорошо — Бочкарева просто залегла на дно и старается не попадаться никому на глаза.

«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили», — сказал телеканалу 360 друг Натальи Андрей Ковалев. Также он поведал, что Бочкарева все так же живет в своей квартире, просто не выходит из дома. Никуда уезжать она не собирается, да и не может этого сделать.



«Уголовное дело там [заведено]. Она может быть невыездная», — сказал Ковалев.

При этом артистка продолжает заниматься воспитанием детей. «Есть кому [заниматься с детьми], и она сама. Она себя плохо чувствует, но все-таки. Дети не маленькие», — заявил Андрей, отметив, что в школу их водит супруг артистки.

Напомним, на прошлой неделе белый кадиллак, за рулем которого была артистка, остановили сотрудники ДПС. Поведение Бочкаревой показалось им подозрительным, они предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови.

Женщина отказалась проходить процедуру, но призналась, что в ее трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Все это сняли на мобильный телефон и выложили на просторы интернета.

1 2 3 4 5 6 7 Наталья Бочкарева находится дома

Артистка потом утверждала, что никогда в жизни не принимала наркотики, но ей уже никто не поверил — на видео с места происшествия четко видно, что это именно Бочкарева.