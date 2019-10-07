Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Она не хочет общаться»: друг Бочкаревой рассказал, куда пропала актриса

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Артистку поймали с запрещенными веществами, хотя она заявляет, что никогда ничего не употребляла. Сейчас она скрывается от общественности.
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева

На днях инсайдеры поделились с изданием «СтарХит» интересной информацией. Оказывается, 39-летняя Наталья Бочкарева, та самая Даша Букина из «Счастливы вместе», уже несколько дней не появляется в поле зрения соседей: «Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров».

Более того, актриса вывезла из своей московской школы-студии все вещи, сделав это поздно ночью. 

Поклонники артистки забеспокоились: куда же пропала их любимица? Оказалось, что все хорошо — Бочкарева просто залегла на дно и старается не попадаться никому на глаза.

Наталья Бочкарева

«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили», — сказал телеканалу 360 друг Натальи Андрей Ковалев. Также он поведал, что Бочкарева все так же живет в своей квартире, просто не выходит из дома. Никуда уезжать она не собирается, да и не может этого сделать.

«Уголовное дело там [заведено]. Она может быть невыездная», — сказал Ковалев.
Наталья Бочкарева

При этом артистка продолжает заниматься воспитанием детей. «Есть кому [заниматься с детьми], и она сама. Она себя плохо чувствует, но все-таки. Дети не маленькие», — заявил Андрей, отметив, что в школу их водит супруг артистки.

Напомним, на прошлой неделе белый кадиллак, за рулем которого была артистка, остановили сотрудники ДПС. Поведение Бочкаревой показалось им подозрительным, они предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови. 

Женщина отказалась проходить процедуру, но призналась, что в ее трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Все это сняли на мобильный телефон и выложили на просторы интернета.

Артистка потом утверждала, что никогда в жизни не принимала наркотики, но ей уже никто не поверил — на видео с места происшествия четко видно, что это именно Бочкарева.

Перейти к обсуждению


07 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram
Теги

Наталья Бочкарева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.