10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В пятницу Ксения Бородина изрядно понервничала. Ее старшую дочь экстренно прооперировали в одной из столичных клиник — у девочки диагностировали аппендицит.

Ксения Бородина с дочкой Марусей

Недавно Ксения Бородина вернулась из поездки в США — там она отдыхала и наслаждалась обществом мужа без детей. В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

По словам Бородиной, ей позвонили из школы 4 октября. Марусе стало плохо на уроке. Девочке срочно вызвали скорую и госпитализировали в больницу, где диагностировали у нее аппендицит и экстренно прооперировали. О непростой ситуации Ксения рассказала фолловерам в Инстаграме.

«Я думала, я с ума сойду. Хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду, я бы с ума сошла… Когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребенок… Оказалось, у нас аппендицит. Ничего не предвещало. Хорошо, что все успели. Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда, спасибо врачам, все сделали быстро».

Также Ксения поведала, что одновременно с этим ее младшая дочь Тея подхватила какой-то вирус. «Короче, вовремя мама вернулась из Америки», — резюмировала Ксения.

Напомним, что Маруся родилась 10 июня 2009 года — тогда Ксения состояла в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. Через два года после рождения дочери супруги развелись. Принимает ли Юрий сейчас участие в жизни и воспитании дочери, неизвестно.

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Зато Ксения часто говорит, что просто обожает своих детей и считает, что обязанность любой мамы — заниматься воспитанием отпрысков. При этом Ксения понимает, что есть женщины, которые совмещают и материнство, и карьеру (как, например, сама Бородина), и не имеет ничего против того, чтобы пользоваться услугами няни.