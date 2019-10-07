10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

Недавно Ксения Бородина вернулась из поездки в США — там она отдыхала и наслаждалась обществом мужа без детей. В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
По словам Бородиной, ей позвонили из школы 4 октября. Марусе стало плохо на уроке. Девочке срочно вызвали скорую и госпитализировали в больницу, где диагностировали у нее аппендицит и экстренно прооперировали. О непростой ситуации Ксения рассказала фолловерам в Инстаграме.
Также Ксения поведала, что одновременно с этим ее младшая дочь Тея подхватила какой-то вирус. «Короче, вовремя мама вернулась из Америки», — резюмировала Ксения.
Напомним, что Маруся родилась 10 июня 2009 года — тогда Ксения состояла в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. Через два года после рождения дочери супруги развелись. Принимает ли Юрий сейчас участие в жизни и воспитании дочери, неизвестно.
Зато Ксения часто говорит, что просто обожает своих детей и считает, что обязанность любой мамы — заниматься воспитанием отпрысков. При этом Ксения понимает, что есть женщины, которые совмещают и материнство, и карьеру (как, например, сама Бородина), и не имеет ничего против того, чтобы пользоваться услугами няни.