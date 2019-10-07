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51-летняя Оксана Фандера объяснила, почему перестала закрашивать седину

Оксана Фандера продемонстрировала подписчикам седые волосы во время отпуска в Грузии. Фолловеры отметили, что 51-летняя актриса выглядит просто прекрасно.
Оксана Фандера
Оксана Фандера

Красавица Оксана Фандера сейчас путешествует по Грузии и постоянно делится с подписчиками живописными кадрами. 51-летняя актриса на днях выложила серию фото, на которых видны красочные пейзажи. 

Также супруга Филиппа Янковского продемонстрировала в кадре свою пышную шевелюру, которую тронула седина. Подписчики обратили внимание, что Фандера давно не красила волосы, и поинтересовались у Оксаны, с чем же это связано?

«Исключительно с желанием быть собой», — ответила Оксана.
Оксана Фандера

Оксана не стесняется своих седых волос. Более того, в преддверии осени она сделала специальное окрашивание, которое сделало переход от серебристых корней к крашеным прядям более плавным. 

«Свои корни так уже отросли, что стали требовать себе в компанию концы», — рассказывала Фандера. 

Поклонники восхитились естественным образом Оксаны и отметили, что она прекрасна в любом виде. Мы полностью с ними согласны.

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07 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Оксана Фандера

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Красавица

  • Вот Оксане можно "все простить". Только хорошие слова про неё.

  • В 50 можно выглядеть красивой и ухоженной женщиной или бабушкой . Тут уже каждая сама решает .

  • Красиво!

  • А это точно седина? В любом случае, очень нравится эта женщина. Во всех смыслах.

  • Прекрасна... Женщина-секс... в хорошем, даже наилучшем смысле этого слова...

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