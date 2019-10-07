51-летняя Оксана Фандера объяснила, почему перестала закрашивать седину

Оксана Фандера продемонстрировала подписчикам седые волосы во время отпуска в Грузии. Фолловеры отметили, что 51-летняя актриса выглядит просто прекрасно.

Оксана Фандера

Красавица Оксана Фандера сейчас путешествует по Грузии и постоянно делится с подписчиками живописными кадрами. 51-летняя актриса на днях выложила серию фото, на которых видны красочные пейзажи.

Также супруга Филиппа Янковского продемонстрировала в кадре свою пышную шевелюру, которую тронула седина. Подписчики обратили внимание, что Фандера давно не красила волосы, и поинтересовались у Оксаны, с чем же это связано?

«Исключительно с желанием быть собой», — ответила Оксана.

Оксана не стесняется своих седых волос. Более того, в преддверии осени она сделала специальное окрашивание, которое сделало переход от серебристых корней к крашеным прядям более плавным.



«Свои корни так уже отросли, что стали требовать себе в компанию концы», — рассказывала Фандера.



1 2 3 4 5 6 7 51-летняя Оксана Фандера показала седые волосы

Поклонники восхитились естественным образом Оксаны и отметили, что она прекрасна в любом виде. Мы полностью с ними согласны.