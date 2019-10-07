Эмин Агаларов показал, как его 9-месячная дочь делает первые шаги

Малышка Афина, дочь Эмина Агаларова и Алены Гавриловой, уже уверенно стоит на ногах и даже пытается делать первые шаги.

В прошлом году Эмин Агаларов стал отцом в третий раз — его супруга Алена Гаврилова родила певцу дочку Афину (да, малышку назвали в честь древнегреческой богини).

Время летит быстро, девочке сейчас 9 месяцев — самое время уже и пойти. Афина старается выполнить план. Эмин показал фолловерам в инстаграм-историях, что его дочь уже уверенно стоит на ногах и сделала свои первые робкие шаги.

Напомним, у Эмина есть двое сыновей — Али и Микаил — от первого брака с Лейлой Алиевой, дочкой президента Азербайджана. Экс-супруги расстались друзьями и сохранили теплые дружеские отношения.



Развод Эмин и Лейла скрывать от общественности не стали. «У меня очень простая позиция — хочется быть честным — по отношению к себе, к людям, к представителям СМИ. Это упрощает жизнь», — говорил Агаларов.

«Необходимо дать друг другу шанс на личное счастье. Оно может быть для нас обоих только при условии абсолютной свободы. Если у двух людей не сложились личные отношения, глупо имитировать семейную жизнь, легче развестись, сохранить дружбу, воспитывать детей», — здраво рассуждал Эмин. И он нашел свое счастье очень скоро.

1 2 3 4 5 6 7 Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой летом прошлого года

Летом 2018-го певец женился на Алене Гавриловой, с которой до этого встречался два года. На свадьбе музыканта гуляли, кажется, все: Александр Серов, Григорий Лепс с женой и дочками, Светлана Лобода, Татьяна Навка и особый гость Стивен Сигал.