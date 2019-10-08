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Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкрева поговорила с РБК о своем самочувствии. Однако, как сообщают корреспонденты издания, ни о чем другом она беседовать не стала.
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева

39-летняя Наталья Бочкарева пообщалась с журналистами РБК после слухов о том, что та якобы скрывается от общественности в своей квартире и не выходит на улицу.

На сайте издания сказано: актриса ответила, что «чувствует себя хорошо», а вот свои дальнейшие планы не раскрыла, ограничившись фразой «вы скоро все узнаете».

Наталья Бочкарева

Андрей Ковалев, друг артистки, который ранее рассказывал, что у Бочкаревой парлизовано пол-лица из-за нервных переживаний, также поговорил с РБК и сообщил, что ему запретили распространяться о том, что происходит у Натальи.

«Они мне позвонили сами, попросили больше про них ничего не говорить. Люди разные бывают, это их право ''залечь на дно''. А вообще вся эта ситуация с задержанием странная. Не было пока ни экспертиз, ни каких-либо официальных заявлений, так что говорить пока не о чем. Может быть, ее с кем-то перепутали. Может быть, машины перепутали, и попался совершенно не тот человек под раздачу», — сказал он.

Напомним, в конце сентября СМИ сообщили о задержании Натальи Бочкаревой сотрудниками ДПС. Актриса вела себя подозрительно, а пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови отказалась.

Зато потом призналась, что в ее трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Видео задержания и признания попало в Интернет, после чего Наталья категорично заявила, что в ролике не она.

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08 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram
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Наталья Бочкарева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А еще приличная женщина считалась. Врёт, что на видео не она. Ага, стакан клонов просто.

  • призналась бы уже, и все затихло.

  • Опять из пустого в порожнее.

  • Интересно,что дальше врать будут и как выкручиваться,чтобы её отмазать.

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