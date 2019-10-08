Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

39-летняя Наталья Бочкарева пообщалась с журналистами РБК после слухов о том, что та якобы скрывается от общественности в своей квартире и не выходит на улицу.
На сайте издания сказано: актриса ответила, что «чувствует себя хорошо», а вот свои дальнейшие планы не раскрыла, ограничившись фразой «вы скоро все узнаете».
Андрей Ковалев, друг артистки, который ранее рассказывал, что у Бочкаревой парлизовано пол-лица из-за нервных переживаний, также поговорил с РБК и сообщил, что ему запретили распространяться о том, что происходит у Натальи.
Напомним, в конце сентября СМИ сообщили о задержании Натальи Бочкаревой сотрудниками ДПС. Актриса вела себя подозрительно, а пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови отказалась.
Зато потом призналась, что в ее трусах находится «свернутая в трубочку купюра, которая спрятана, и мешочек, в котором остатки вот этого средства… наркотического». Видео задержания и признания попало в Интернет, после чего Наталья категорично заявила, что в ролике не она.