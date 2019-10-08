Джастин и Хейли Бибер показали первые фото со свадьбы, на которых можно рассмотреть роскошное платье невесты

Спустя неделю после свадьбы Джастин и Хейли Бибер опубликовали фотографии с торжества. Невеста выглядела роскошно, жених — очень гордо.

30 сентября, спустя год после официальной свадьбы, Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли пышное торжество в Южной Каролине. И вот наконец-то мы увидели официальные фотографии, сделанные во время праздника молодоженов! Хейли и Джастин опубликовали снимки в своих Инстаграмах.

Так мы и узнали, что невеста выбрала для самого главного дня в своей жизни платье, которое создал гениальный Вирджил Абло.

Модель поблагодарила дизайнера и написала: «Спасибо за то, что воплотил в жизнь мое видение и создал платье моей мечты. Ты и твоя команда Off White невероятные, и я буду всегда благодарна за то, что одела твое прекрасное творение».



Очень длинная фата Хейли (около 365 см) была украшена надписью «Пока смерть не разлучит нас». Где-то подобное мы уже видели...

Вы спросите, как же Хейли удалось скрыться от папарацци во всем этом великолепии? Ответ прост: она использовала... палатку. Да-да, она спряталась под палаткой, которую несли несколько человек.

25-летний Джастин и его 22-летняя жена обменялись кольцами Tiffany. Причем украшение жениха — это самое простое кольцо без камней и инкрустаций стоимостью в 950 долларов. А вот у Хейли — алмазы и бриллианты.

Хейли и Джастин поженились перед 154 гостями на курорте Montage Palmetto Bluff, чем доставили немало неудобств посетителям этого отеля. Биберы мешали постояльцам гостиницы пользоваться услугами, за которые те заплатили (немаленькие) деньги.



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Чтобы Джастина и Хейли никто не беспокоил во время торжества, пара запретила другим людям пользоваться спа, бассейном и рестораном отеля. Постояльцы, отметим, были в ярости — и мы бы тоже были. Естественно, заранее гостей отеля об этом никто не предупреждал, так что и планы посетители не меняли.