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Джастин и Хейли Бибер показали первые фото со свадьбы, на которых можно рассмотреть роскошное платье невесты

Спустя неделю после свадьбы Джастин и Хейли Бибер опубликовали фотографии с торжества. Невеста выглядела роскошно, жених — очень гордо.

30 сентября, спустя год после официальной свадьбы, Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли пышное торжество в Южной Каролине. И вот наконец-то мы увидели официальные фотографии, сделанные во время праздника молодоженов! Хейли и Джастин опубликовали снимки в своих Инстаграмах.

Так мы и узнали, что невеста выбрала для самого главного дня в своей жизни платье, которое создал гениальный Вирджил Абло.

Модель поблагодарила дизайнера и написала: «Спасибо за то, что воплотил в жизнь мое видение и создал платье моей мечты. Ты и твоя команда Off White невероятные, и я буду всегда благодарна за то, что одела твое прекрасное творение».

Очень длинная фата Хейли (около 365 см) была украшена надписью «Пока смерть не разлучит нас». Где-то подобное мы уже видели...

Вы спросите, как же Хейли удалось скрыться от папарацци во всем этом великолепии? Ответ прост: она использовала... палатку. Да-да, она спряталась под палаткой, которую несли несколько человек.

25-летний Джастин и его 22-летняя жена обменялись кольцами Tiffany. Причем украшение жениха — это самое простое кольцо без камней и инкрустаций стоимостью в 950 долларов. А вот у Хейли — алмазы и бриллианты. 

Хейли и Джастин поженились перед 154 гостями на курорте Montage Palmetto Bluff, чем доставили немало неудобств посетителям этого отеля. Биберы мешали постояльцам гостиницы пользоваться услугами, за которые те заплатили (немаленькие) деньги.

Чтобы Джастина и Хейли никто не беспокоил во время торжества, пара запретила другим людям пользоваться спа, бассейном и рестораном отеля. Постояльцы, отметим, были в ярости — и мы бы тоже были. Естественно, заранее гостей отеля об этом никто не предупреждал, так что и планы посетители не меняли.

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08 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @justinbieber, @haileybieber/Instagram
Теги

Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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