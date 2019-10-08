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Лиам Хемсворт резко отреагировал на новости о новом романе Майли Сайрус

Выходки Майли Сайрус уже опостылели ее бывшему мужу Лиаму Хемсворту. Он не собирается переживать из-за очередной интрижки певицы. 
Майли Сайрус

26-летняя Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом пустилась во все тяжкие. Сначала она закрутила роман с 30-летней Кейтлин Кратер. Отношения были многоообещающими, но с треском рухнули спустя каких-то несколько недель.

«Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец», — рассказывал источник изданию People.

Однако и тут певица и актриса горевать не собиралась, а быстро переключилась на высокого, стройного и мускулистого блондина Коди Симпсона. Он на 4 года младше Майли, но ее это, кажется, не смущает от слова совсем.

Сначала они устроили романтическое рандеву в продуктовом магазине Лос-Анджелеса. Место для проявления чувств, согласны, странное, но... это же Майли.

Парочка целовалась и обнималась, но поняла, что все посетители магазина уставились на них, и спешно ретировалась с места преступления.

На днях Коди подтвердил роман с артисткой. Он выложил черно-белое селфи, сопроводив его подписью «Завтрак перед плаванием, любезно приготовленный деткой». И, между прочим, на фото 22-летний певец целует Майли в лоб, а она обнимает его за шею.

Естественно, всем интересно, что обо всем этом думает экс-супруг Сайрус Лиам Хемсворт. А он об этом не думает вообще. 

Инсайдер рассказал порталу Radar Online, что Лиаму «уже совершенно все равно». «Пусть она делает то, что считает нужным. Лиам покончил с ней». Также аноним уточнил, что такое поведение вполне может быть попыткой вернуть Хемсворта, но «он принял решение».

«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остаются преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил представитель Майли порталу E! News в августе. Майли и Лиам, напомним, были вместе 10 лет, а женаты всего лишь 9 месяцев.

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08 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Майли Сайрус

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Понравилось серое платье на 5 фото. По поводу ее романов, не очень интересно. Ясно, что она будет еще долго прыгать от мальчика к девочке, от девочки к мальчику. Такой характер.

  • такого мужика профукать

  • На 5 фото в галерее она такая красавица! А сейчас стала просто ужасной, выглядит непромыто

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