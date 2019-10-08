СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы

СМИ продолжают выяснять новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. 8 октября телеграм-канал, который ранее давал довольно обширную и правдоподобную инсайдерскую информацию, сообщил, что актриса покинула стационар.

8 октября телеграм-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк выписалась из московской больницы. «Актрису вывезли из медклиники ''Европейский медицинский центр'', где она проходила лечение последний месяц. Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре», — передает онлайн-издание.

При этом источник уточняет, что актриса покинула стационар еще несколько дней назад, по-прежнему находясь в тяжелом состоянии. По данным Mash, родственники Анастасии приняли решение продолжить лечение в другом учреждении.



Отметим, что на днях директор Заворотнюк Стас Христов от имени семьи знаменитости обратился к поклонникам и призвал их верить только официальным СМИ. Какие именно издания относятся к данной категории, мужчина не уточнил, равно как и не обмолвился о том, в каком состоянии сейчас находится звезда «Моей прекрасной няни».

За прошедший месяц появлялось немало слухов о болезни Анастасии Заворотнюк. Началось все с того, что российская пресса сообщила о диагностированном раке мозга артистки. Затем тот же Mash опубликовал новости о госпитализации актрисы и дальнейших осложнениях — искусственной коме, полиорганной недостаточности и необходимости подключения Анастасии к аппарату ИВЛ.

1 2 3 ... 19 8 октября появилась информация о выписке Анастасии Заворотнюк

Все это время родственники Заворотнюк не подтверждают слухи о страшном диагнозе знаменитости, продолжительность жизни с которым, если верить экспертам, составляет около 11 месяцев после операции. В Сети появлялись данные, что Анастасия собирается появится в эфире одного из центральных телеканалов и лично рассказать, что происходит в ее жизни, однако вскоре эту информацию официально опровергли.