«Она казалась чистой»: Канье Уэст вспомнил, как и почему влюбился в Ким Кардашьян

42-летний Канье Уэст и 38-летняя Ким Кардашьян поженились 24 мая 2014 года, но их роман начался гораздо раньше. Знаменитая пара рассказала о зарождении чувств и начале своих отношений в специальном выпуске телешоу E! True Hollywood Story.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст женаты уже 5 лет, за это время у них родились четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм. В новом интервью знаменитости вспомнили, как начинались их отношения.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Канье признался, что как только увидел Ким в 2002 году, то сразу почувствовал к ней влечение. Ему понравилась сильная энергия, которую она излучала.

«Всякий раз, когда я видел Ким или находился рядом с ней, она притягивала меня как магнит... Она казалась мне доброй, чистой, любящей, храброй и сильной женщиной», — признался Канье.

Ким добавила, что еще тогда, 17 лет назад, будущий супруг расспрашивал про нее общих знакомых, но ему отвечали, что Ким занята. Звезда была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом (с 2000-го по 2004-й), а в 2011 году вышла за баскетболиста Криса Хамфриса, с которым рассталась в 2013-м, за год до свадьбы с Канье Уэстом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

«Черт, почему это не случилось раньше?», — прокомментировала Ким начало ее романа с Канье.

Несмотря на замужество, Ким стала общаться с Канье. Кардашьян призналась, что их роман начался, когда Уэст пригласил ее на свой модный показ в Париж.

Канье Уэст

При этом рэперу настойчиво советовали не связываться с инстадивой. «Она звезда реалити-шоу! Она погубит твою карьеру!», — переживали друзья. Канье отвечал, что ему все равно, потому что он любит ее.

1 2 3 ... 10 Ким Кардашьян и Канье Уэст вспомнили, как зарождались их отношения

На днях Ким отвезла младших детей в Армению, где покрестила их в монастыре Эчмиадзин в городе Вагаршапате. При крещении Сэйнт получил имя Григор, Чикаго — Ашхен, а Псалм — Вардан.