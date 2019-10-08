«Она казалась чистой»: Канье Уэст вспомнил, как и почему влюбился в Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Канье Уэст женаты уже 5 лет, за это время у них родились четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм. В новом интервью знаменитости вспомнили, как начинались их отношения.
Канье признался, что как только увидел Ким в 2002 году, то сразу почувствовал к ней влечение. Ему понравилась сильная энергия, которую она излучала.
Ким добавила, что еще тогда, 17 лет назад, будущий супруг расспрашивал про нее общих знакомых, но ему отвечали, что Ким занята. Звезда была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом (с 2000-го по 2004-й), а в 2011 году вышла за баскетболиста Криса Хамфриса, с которым рассталась в 2013-м, за год до свадьбы с Канье Уэстом.
Несмотря на замужество, Ким стала общаться с Канье. Кардашьян призналась, что их роман начался, когда Уэст пригласил ее на свой модный показ в Париж.
При этом рэперу настойчиво советовали не связываться с инстадивой. «Она звезда реалити-шоу! Она погубит твою карьеру!», — переживали друзья. Канье отвечал, что ему все равно, потому что он любит ее.
На днях Ким отвезла младших детей в Армению, где покрестила их в монастыре Эчмиадзин в городе Вагаршапате. При крещении Сэйнт получил имя Григор, Чикаго — Ашхен, а Псалм — Вардан.