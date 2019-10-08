Следственный комитет назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Дмитрий Марьянов скончался два года назад, но следствие по делу о его смерти закончилось лишь на днях. СК обнародовал официальную причину смерти звезды «Дня радио».

47-летнего Дмитрия Марьянова не стало 15 октября 2017 года. Он почувствовал себя плохо в реабилитационном центре «Феникс», но глава учреждения не приняла во внимание его жалобы. В конце концов, скорую помощь вызвал один из клиентов центра, несмотря на запрет. Марьянов умер по дороге в больницу.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — сообщили на сайте управления СК по Московской области

По мнению следователей, директор медцентра намеренно не реагировала на жалобы актера и подвергала опасности его здоровье. Кроме того, в стенах учреждения Марьянову вводили лекарственные препараты, которые могут применяться строго по назначению врача.

Представители Следственного комитета также утверждают, что, если бы актера сразу же после первой жалобы доставили в больницу, его бы удалось спасти.

Отметим, что ранее Ксения Бик, вдова Марьянова, рассказала о многолетней алкогольной зависимости мужа. Он не желал привлекать внимание прессы к своей проблеме, поэтому лег не в известную клинику, а в реабилитационный центр, который посоветовали знакомые.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года

У Дмитрия Марьянова осталось двое детей: 23-летний Даниил от модели Ольги Аносовой и 9-летняя Анфиса от Ксении Бик.