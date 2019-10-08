Следственный комитет назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова

47-летнего Дмитрия Марьянова не стало 15 октября 2017 года. Он почувствовал себя плохо в реабилитационном центре «Феникс», но глава учреждения не приняла во внимание его жалобы. В конце концов, скорую помощь вызвал один из клиентов центра, несмотря на запрет. Марьянов умер по дороге в больницу.
По мнению следователей, директор медцентра намеренно не реагировала на жалобы актера и подвергала опасности его здоровье. Кроме того, в стенах учреждения Марьянову вводили лекарственные препараты, которые могут применяться строго по назначению врача.
Представители Следственного комитета также утверждают, что, если бы актера сразу же после первой жалобы доставили в больницу, его бы удалось спасти.
Отметим, что ранее Ксения Бик, вдова Марьянова, рассказала о многолетней алкогольной зависимости мужа. Он не желал привлекать внимание прессы к своей проблеме, поэтому лег не в известную клинику, а в реабилитационный центр, который посоветовали знакомые.
У Дмитрия Марьянова осталось двое детей: 23-летний Даниил от модели Ольги Аносовой и 9-летняя Анфиса от Ксении Бик.