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Следственный комитет назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Дмитрий Марьянов скончался два года назад, но следствие по делу о его смерти закончилось лишь на днях. СК обнародовал официальную причину смерти звезды «Дня радио».
Дмитрий Марьянов

47-летнего Дмитрия Марьянова не стало 15 октября 2017 года. Он почувствовал себя плохо в реабилитационном центре «Феникс», но глава учреждения не приняла во внимание его жалобы. В конце концов, скорую помощь вызвал один из клиентов центра, несмотря на запрет. Марьянов умер по дороге в больницу.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — сообщили на сайте управления СК по Московской области.

По мнению следователей, директор медцентра намеренно не реагировала на жалобы актера и подвергала опасности его здоровье. Кроме того, в стенах учреждения Марьянову вводили лекарственные препараты, которые могут применяться строго по назначению врача. 

Представители Следственного комитета также утверждают, что, если бы актера сразу же после первой жалобы доставили в больницу, его бы удалось спасти.

Отметим, что ранее Ксения Бик, вдова Марьянова, рассказала о многолетней алкогольной зависимости мужа. Он не желал привлекать внимание прессы к своей проблеме, поэтому лег не в известную клинику, а в реабилитационный центр, который посоветовали знакомые.

У Дмитрия Марьянова осталось двое детей: 23-летний Даниил от модели Ольги Аносовой и 9-летняя Анфиса от Ксении Бик.

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08 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars
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Дмитрий Марьянов

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • И что? Суд был?

  • "По мнению следователей, директор медцентра намеренно не реагировала на жалобы актера"-может Ксения Бик к этому как-то причастна. "9-летняя Анфиса от Ксении Бик"-она не родная, он удочерил ее.

  • Гость

    "По мнению следователей, директор медцентра намеренно не реагировала на жалобы актера"-может Ксения Бик к этому как-то причастна. "9-летняя Анфиса от Ксении Бик"-она не родная, он удочерил ее.

    Как-то он подурнел рядом с ней, может специально спаивала, чтобы не бросил.

  • Если бы он удочерил девочку, она была бы наследницей, похоже что нет

  • Так жалко, такой классный актер ...

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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